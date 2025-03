Hoeveel seconden mag je 'onnodig links rijden' op de snelweg?

Het is een van de grootste verkeersergernissen: druiloren die onnodig links rijden en zodoende de doorstroming blokkeren. Deze lieden kans op een flinke boete, maar vanaf hoeveel seconden is het eigenlijk strafbaar en wat kost zo’n overtreding?

Op een snelweg hoor je zo veel mogelijk rechts te rijden. Alleen om iemand in te halen mag je naar links. Daarna moet je direct weer naar de rechterbaan. Veel bestuurders lijken deze regel te vergeten. Ook zijn er de zogenaamde 'middenbaanterroristen' die op wegen met drie banen in het midden blijven plakken. Ook dat mag niet en levert net zo goed een boete op.

Stevige boete

Wie onnodig links of midden rijdt, krijgt een bekeuring van 280 euro. De politie grijpt vooral in als het verkeer erdoor gehinderd wordt.

In de wet is niet precies vastgelegd hoe lang je links mag blijven rijden. Toch heeft de politie in Rotterdam in 2018 aangegeven: “Tien seconden is de grens. Daarna riskeer je een boete.” In Duitsland ligt die grens bij twintig seconden.

Links rijden tijdens een file is wel toegestaan. In zo’n situatie mag je zelfs rechts inhalen. Buiten de file is dat verboden. Rechts inhalen kost je meer: 310 euro.

Grote ergernis

Onnodig links rijden wekt veel frustratie op. Het staat al jaren top drie in de lijst met grootste verkeersergernissen. Alleen bumperkleven en smartphonegebruik scoorden afgelopen jaar hoger. Opvallend genoeg vinden mensen rechts inhalen minder storend. Dat stond op plek acht.

Wil je linksrijders op een nette manier duidelijk maken dat ze niet alleen op de weg zijn? Geef een lichtsignaal, beweeg een stukje naar rechts en weer naar links en haal rustig in zodra het mag. En blijf zelf ook niet langer dan nodig links rijden.

Bron: AD