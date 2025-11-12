Rijden in onweer: zo blijf je veilig als de bliksem inslaat

Hoe gevaarlijk is onweer eigenlijk voor automobilisten? Dat valt allemaal reuze mee, legt de ADAC – de Duitse ANWB – uit. De kans dat je auto geraakt wordt, is “uiterst klein”. En zelfs dan hoef je je meestal geen zorgen te maken.

Een moderne auto van staal vormt namelijk een zogenaamde 'kooi van Faraday'. De metalen carrosserie geleidt de bliksemstroom om de inzittenden heen naar de grond. Maar het is beter om niet te rijden, omdat hevige regen de weg glad kan maken, je verblind kunt raken door de flitsen en je de macht over het stuur kunt verliezen. Mocht je toch onderweg zijn, parkeer dan op een veilige plek en niet onder of bij bomen.

Waar te parkeren?

Toch zijn er enkele voorzorgsmaatregelen handig als het losbarst. Parkeer op een veilige plek, niet op een hoog punt. Sluit ramen en schuifdak en houd je handen in je schoot, vermijd metalen onderdelen. Ook elektrische auto’s zijn goed beschermd, net als cabrio’s met metalen dakbogen. In een auto van kunststof ligt dat anders.

Voor kampeerders luidt het advies om ramen, deuren en vouwdaken te sluiten, niet te douchen of af te wassen en de 230 volt-kabel los te koppelen. Motorrijders en fietsers moeten vooral letten op vallende takken en slecht zicht, en beter niet schuilen onder bomen of bij metalen constructies.

Ontladen na inslag?

En wat als de bliksem je auto tóch raakt? Geen paniek. De stroom verdwijnt vanzelf via de carrosserie. “Je hoeft je auto dus ook niet tegen een lantaarnpaal of vangrail te parkeren om hem te aarden of te ontladen.” Wel iets om te onthouden: bliksemschade valt alleen onder beperkt casco of allrisk – niet onder een WA-verzekering.