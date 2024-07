Ali B niet aanwezig bij uitspraak in zedenzaak

Ali B is vrijdag niet in de rechtbank van Haarlem aanwezig bij de uitspraak in de zedenzaak die tegen hem loopt. Dat bevestigt zijn advocaat Bart Swier na berichtgeving van RTL Boulevard.

De raadsman laat weten dat er geen bijzondere reden is voor zijn afwezigheid.

De afwezigheid van de rapper is gezien de eerdere zittingen opmerkelijk te noemen. Ali B had toestemming gegeven het proces te filmen en daarnaast deed hij geregeld voor de camera's zijn verhaal.

Ali B wordt verdacht van vier zedenfeiten bij drie verscheidene vrouwen. Het OM heeft een celstraf van drie jaar geëist.