Wilders dreigde eigen staatssecretaris weg te sturen

In de top van de PVV woedt een ruzie over het tekort aan plekken in gevangenissen, meldt het AD. PVV-leider Geert Wilders heeft donderdagavond gedreigd zijn eigen staatssecretaris Ingrid Coenradie weg te sturen. "Het ging er heftig aan toe."

De bonje draait om het capaciteitstekort in gevangenissen. Dat is inmiddels zo groot dat PVV-staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie) zich genoodzaakt ziet om gedetineerden twee weken voor hun straf al vrij te laten. Geert Wilders liet via X deze week weten dat het onbespreekbaar is. 'No way', schreef hij op X.

Maar Coenradie heeft geen alternatieven. Al sinds eind vorig jaar worden gedetineerden drie dagen eerder naar huis gestuurd, maar alle gevangenissen zitten nog steeds bomvol.

Wilders en Coenradie gingen er donderdagavond op het ministerie van Justitie over in gesprek. Dat ontaardde in een ruzie. "Het ging er heftig aan toe", zegt een betrokkene. Door de deuren van de kamer op het ministerie zou het geschreeuw van Wilders te horen zijn geweest.