Oplichters sturen nepboete voor tol A24 Blankenburgverbinding

De mail is netjes opgemaakt, het gevraagde bedrag is klein en de deadline kort: 72 uur. Precies daarom werkt hij. Toch klopt er iets fundamenteel niet aan deze tolherinnering, en dat zit niet in een spelfout of een scheef logo.

Wat er in de valse mail staat

Ontvangers krijgen een bericht dat zich voordoet als betalingsherinnering van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Er zou nog een openstaand bedrag zijn voor een recente rit over de A24, de tolweg bij de Blankenburgtunnel. Omdat de betaling niet binnen de standaardtermijn van 72 uur is voldaan, moet u het bedrag alsnog overmaken, luidt de tekst. Wie dat niet doet, riskeert extra administratiekosten of een boete van het CJIB.

Dat dreigement is het hele verdienmodel. Iedereen die de afgelopen weken bij Rotterdam de A15 of de A20 heeft gepakt, twijfelt even. En twijfel plus tijdsdruk plus een bedrag van amper een paar euro is de combinatie waarmee phishing het best rendeert.

“Een klein bedrag en een korte deadline werken beter dan een grote dreiging”

Zo herken je de nepmail

De afzender gebruikt de Engelse naam Ministry of Infrastructure and Water Management. Het ministerie heet in Nederland Infrastructuur en Waterstaat.

Het mailadres is geen overheidsadres, ondanks het gekopieerde Rijksoverheid-logo.

De link achter 'direct online betalen' gaat niet naar een officiële overheidssite.

De mail bevat een ontsnappingsclausule voor de oplichter: heeft u de afgelopen 24 uur al betaald, beschouw dit bericht dan als niet verzonden.

Het detail dat alles verraadt

De echte tolorganisatie stuurt helemaal geen mail als u de tol vergeet. Wie te laat is, krijgt de betalingsherinnering per post op de deurmat, met kenteken, tolnummer, tijdstip van de passage en foto's die online zijn op te vragen. Een e-mail met een betaallink hoort daar niet bij. Alleen wie zich vooraf heeft aangemeld voor automatisch betalen of een betaalbewijs heeft aangevraagd, krijgt digitaal bericht.

Dat maakt deze golf zo kansrijk voor fraudeurs: het echte systeem levert massaal onaangename post op. Vorig jaar gingen er ongeveer 2,2 miljoen betalingsherinneringen en zo'n 300.000 boetes de deur uit. De rechtbank in Rotterdam vernietigde in juli dertien van die boetes, onder meer omdat de overheid niet kon aantonen dat de herinnering ooit was verstuurd.

“Het echte tolsysteem verstuurde vorig jaar ruim twee miljoen herinneringen per post”

De echte bedragen

Een rit over de A24 kost sinds 1 januari 2026 € 1,57 voor personenauto's, bestelauto's, campers en motoren tot 3.500 kilogram, en € 9,49 voor voertuigen boven dat gewicht. Betalen kan vanaf zeven dagen vóór de rit tot 72 uur erna, of automatisch via een tolaanbieder. Te laat betaald betekent een herinnering met € 9,00 administratiekosten. Blijft betaling dan nog uit, volgt een bestuurlijke boete van € 35 bovenop het toltarief en de herinneringskosten.

Wat u moet doen

Niets, als u de mail alleen heeft gezien: verwijderen en negeren. Klik niet, vul geen gegevens in en maak geen geld over. Wilt u zeker weten of er nog iets openstaat, ga dan zelf naar de officiële tolsite of naar het CJIB en typ het adres met de hand in.

Heeft u toch geklikt en gegevens ingevuld: wijzig direct de gebruikte wachtwoorden, zet tweestapsverificatie aan en laat een virusscanner over uw apparaat gaan. Heeft u bank- of creditcardgegevens gedeeld of geld overgemaakt, bel dan meteen uw bank of creditcardmaatschappij.

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