Taylor Swift: waarom al die vroegere ‘meisjes’ nog steeds meetellen

Taylor Swift
heeft van haar leven een serie gemaakt: in hapklare seizoenen, met telkens een nieuw hoofdpersonage dat verdacht veel op haar vorige lijkt. In de Disney+-reeks The Eras Tour: The End of an Era laat ze nu zes afleveringen lang zien hoe al die “meisjes die ze ooit was” samenkomen in één megashow van ruim drie uur.
Wie goed kijkt,
ziet een kunstenaar die haar eigen verleden regisseert. Elke “era” – van het naïeve countrymeisje tot de ultra-ironische superster van The Tortured Poets Department – krijgt een zorgvuldig uitgelicht hoofdstuk. De tour groeide uit tot een cultureel fenomeen en bracht naar schatting meer dan 2 miljard dollar op, maar in de docuserie gaat het opvallend vaak over kleine gebaren: een knik naar een crewlid, een blik naar een meisje op rij.
Dat past bij de boodschap
die ze in nummers als “All of the Girls You Loved Before” al oefende: je bent niet één versie van jezelf, maar een optelsom van al die eerdere ikken, inclusief de gênante. Een recensent noemde de nieuwe docuserie “een liefdesbrief aan alle vorige Taylors”, en precies dat maakt haar voor fans zo herkenbaar: Swift zegt in feite dat elke fase telt, ook de versie van jezelf die je liever zou vergeten.
Hoe rijk is Taylor Swift?
Taylor Swift is inmiddels officieel miljardair
, met een geschat vermogen van rond de 1,6 miljard tot ruim 2 miljard dollar, afhankelijk van welke serieuze schatting je neemt.
Forbes
schat haar vermogen in 2025 op ongeveer 1,6 miljard dollar en noemt haar de eerste artiest die de miljardengrens haalde puur met muziek en optredens, zonder grote nevenbusiness zoals make-uplijnen. Andere financiële media, zoals Bloomberg en MoneyWeek, komen met recente inschattingen die haar rijkdom inmiddels boven de 2 miljard dollar leggen, mede dankzij nieuwe muziek, de Eras Tour en slimme deals rond haar catalogus.
Die rijkdom komt vooral uit drie bronnen: haar gigantische Eras Tour, die meer dan 2 miljard dollar aan ticketverkoop opleverde, de waarde van haar muziekcatalogus en lucratieve streaming- en merchandising-inkomsten. Daarmee geldt Swift op dit moment als de rijkste vrouwelijke muzikant ter wereld