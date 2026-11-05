Spuiten voor een kleurtje: waarom vooral jonge mannen hun gezondheid op het spel zetten

Een spuitje tegen buikvet, een voor sneller spierherstel en een voor een bruine huid. Wat op TikTok begint als schoonheidsroutine, eindigt steeds vaker bij een arts die het vergiftigingencentrum aan de lijn heeft. Opvallend: het zijn vooral jonge mannen die met hun gezondheid gokken.

Niet wie je verwacht

Wie bij alles doet voor zijn uiterlijk, vooral aan vrouwen denkt, zit hier ernaast. Bij de meldingen van vergiftiging door ongeregistreerde peptiden ging het grotendeels om jongens en mannen tussen 16 en 36 jaar. Vermoedelijk wilden zij mooier, sterker, bruiner en gespierder worden.

Vrouwen ontbreken overigens niet. Een tienermeisje dat zichzelf een mengsel van peptiden had ingespoten, meldde zich misselijk, duizelig en benauwd.

Wat zijn peptiden?

Peptiden zijn korte eiwitketens. Sommige zijn gewone medicijnen, zoals insuline of de werkzame stof in afslankmiddelen zoals Ozempic . Maar webshops verkopen ook tientallen varianten die nooit als geneesmiddel zijn goedgekeurd: retatrutide om af te vallen, BPC-157 voor spierherstel, GHK-Cu tegen huidveroudering en melanotan voor een bruine teint.

Juist het combineren baart zorgen. Gebruikers spuiten soms meerdere middelen door elkaar, terwijl niemand heeft onderzocht wat die combinaties in het lichaam doen. Van veel afzonderlijke middelen is dat evenmin bekend.

Wat er misgaat

De gevallen liegen er niet om. Een man van in de twintig kreeg een zware epileptische aanval na peptiden die hij via Telegram had gekocht. Een andere twintiger viel na een injectie met BPC-157 flauw. En iemand belandde met blijvende orgaanschade op de intensive care na een incident dat mogelijk verband hield met peptiden.

Ook bij afslankinjecties neemt het aantal meldingen toe. Het aantal meldingen over onder meer semaglutide en tirzepatide verdubbelde van 76 in 2024 naar 149 in 2025. Over het experimentele retatrutide kwamen in 2025 zes meldingen binnen.

Wat je inspuit, kan tot veertien keer sterker zijn dan op het etiket staat.

Wat zit er in het potje?

Een laboratoriumtest van vijf peptiden uit vijf Nederlandse webshops maakt het risico concreet. Alle vijf bevatten meer werkzame stof dan op het etiket stond, soms tot veertien keer zoveel. In drie van de vijf potjes zaten bovendien stoffen die niet waren vermeld.

Veel van deze middelen komen uit China. Wat er werkelijk in het flesje zit en waar het precies vandaan komt, controleert niemand.

Melanotan heeft daarbovenop een eigen risico. Het middel kan moedervlekken donkerder maken, waardoor huidkanker moeilijker te herkennen is. Wetenschappers vrezen dat het de kans op een melanoom vergroot.

Een disclaimer maakt van een geneesmiddel nog geen onderzoeksmateriaal.

Illegaal, ook met disclaimer

Verkopers zetten er vaak "voor onderzoeksdoeleinden" of "niet voor menselijk gebruik" bij. Dat is geen vrijbrief: wie geneesmiddelen zonder handelsvergunning aanbiedt, handelt met zo'n label ook illegaal.

De inspectie trad deze zomer op. Op 24 augustus kreeg webshop Peptidekoning een bevel om te stoppen met de handel in retatrutide, tirzepatide en semaglutide. Retatrutide is nog nergens as geneesmiddel goedgekeur. De veiligheid op de lange termijn moet nog worden onderzocht.

Klachten na een spuitje?

Stop direct met het middel.

Bel je huisarts of de huisartsenpost, bij ernstige klachten 112.

Vertel eerlijk wat je hebt gebruikt. Artsen kunnen dag en nacht het vergiftigingencentrum raadplegen.

Wil je afvallen? Ga naar de huisarts en haal medicijnen alleen bij een erkende apotheek.

Het mooiste lijf op TikTok blijkt zo vooral een experiment met jezelf als proefpersoon. Zonder bijsluiter, zonder dosering en zonder vangnet.