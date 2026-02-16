ECONOMIE
Verstoten aapje Punch verovert harten online met knuffel als surrogaatmoeder

dieren
door Dirk Kruin
maandag, 16 februari 2026 om 6:14
Het Japanse Ichikawa City Zoo ziet zich onverwacht geconfronteerd met een wereldwijde internethype rond het makaakje Punch, dat na verstoting door zijn moeder troost vindt bij een pluchen knuffel. Beelden van het zes maanden oude aapje dat zich stevig vastklampt aan een pluchen orang-oetan worden massaal gedeeld op onder meer X, Instagram en TikTok.
Punch werd in juli 2025 geboren en kort na de bevalling aan zijn lot overgelaten, waarna verzorgers het dier met de hand gingen grootbrengen en zijn ontwikkeling nauwlettend volgen. Omdat jonge makaken normaal voortdurend aan hun moeder hangen, kreeg het diertje dekentjes en speelgoed om stress te verminderen; Punch koos uiteindelijk een pluchen orang-oetan, die hij sindsdien overal mee naartoe neemt, ook tijdens contact met andere apen.
De eerste video’s waarin Punch slapend of zichtbaar gespannen aan zijn knuffel hangt, leverden in korte tijd miljoenen weergaven en duizenden reacties op, variërend van vertederde opmerkingen tot reflecties over het belang van sociale banden bij mens en dier. In reacties op X omschrijven gebruikers de knuffel als “de veiligste, warmste plek ter wereld” voor het diertje, terwijl anderen schrijven “geobsedeerd” te zijn door Punch omdat hij hun tijdlijn domineert.
Volgens het park is Punch in januari geleidelijk geïntroduceerd bij een groep soortgenoten, maar blijft hij zijn knuffel nadrukkelijk opzoeken als houvast tijdens de overgang naar het groepsleven. Het Ichikawa City Zoo benadrukt dat de belangstelling voor Punch een kans biedt om aandacht te vragen voor bredere problemen bij primaten, zoals verstoring van familiegroepen en de impact van menselijk ingrijpen op het natuurlijke gedrag van apen.

