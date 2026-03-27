Waarom Djarno Hofland rem met neef Hazes: roem, geloof en een parkeerplaats

Djarno Hofland brak met zijn neef André Hazes toen hij besefte dat het leven in de schijnwerpers hem kapotmaakte en hij radicaal voor geloof, geestelijke gezondheid en zijn eigen gezin wilde kiezen. Op een parkeerplaats, met suïcidale gedachten en een auto die drie keer afsloeg, trok hij de stekker uit de samenwerking en daarmee uit hun symbiotische vriendschap.

Van bromance naar breuk

Jarenlang waren Hofland en Hazes onafscheidelijk: familie, beste vrienden én zakenpartners, dag en nacht samen op tour en in een realitysoap. Voor de buitenwereld leek het een droomleven van roem, geld en succes. Achter de schermen voelde Hofland zich echter opgesloten in een rol, voortdurend bezig om “Dré te pleasen” en niet zichzelf te kunnen zijn.

Dat dubbele leven leidde tot diepe somberheid. Hij beschrijft in De Telegraaf hoe hij “altijd met een masker” rondliep en eigenlijk nooit echt blij was met zichzelf. De showbizzwereld werd zo meer een kooi dan een springplank.

De parkeerplaats en de ommekeer

Het kantelpunt kwam op een parkeerplaats, waar Hofland besloot zijn auto tegen een boom te rijden en zo een einde aan zijn leven te maken. In wanhoop bad hij: “God, als u bestaat, laat dan nú iets merken” – waarna zijn motor tot drie keer toe uitviel, iets wat volgens hem nog nooit was gebeurd.

Hofland ervoer dat als een teken: het oude leven met roem, luxe en Hazes moest stoppen. Kort daarna nam hij ontslag als tourmanager; “dan maar geen roem, geld, luxe,” zei hij over die keuze. De breuk was dus geen klassieke ruzie, maar een radicale vluchtweg uit een destructief patroon.

Geloof, identiteit en een nieuw leven

Belangrijk in die omslag is zijn bekering. Via een opmerking van de moeder van zijn kapper – “die wereld is niets voor jou” – belandde hij in een Syrische kerk en later in de Meerkerk in Hoofddorp, waar hij zich recent liet dopen. Daar werd hij niet aangesproken als “neef van André”, maar als zichzelf; dat gaf hem het gevoel eindelijk gezien te worden.

In die nieuwe identiteit, als gelovige en vader van drie kinderen, herwaardeert hij succes radicaal: later zullen zijn kinderen hem beoordelen op wat voor vader hij was, niet op materiële prestaties. De breuk met Hazes is zo de prijs – en de voorwaarde – geworden voor een leven waarin geestelijke gezondheid en geloof zwaarder wegen dan BN’er-glamour.