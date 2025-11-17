ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Yvonne Keuls (93) overleden na kort ziekbed

Boeken
door Redactie
maandag, 17 november 2025 om 1:52
bijgewerkt om maandag, 17 november 2025 om 6:38
anp171125002 1
Na een kort ziekbed is zondagavond in Den Haag de schrijfster Yvonne Keuls (93) overleden. Dat maakte haar familie bekend.
Ze schreef onder andere Jan Rap en z'n maat, De moeder van David S. en Het verrotte leven van Floortje Bloem.
In 2012 ontving Yvonne Keuls de Haagse Cultuurprijs voor haar gehele oeuvre. Deze prijs wordt uitgereikt aan een persoon, groep of instelling die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het culturele belang van de stad. Voor de autobiografische roman Mevrouw mijn moeder ontving Keuls de Trouw Publieksprijs in 1999.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-447870509

Ruzie tussen Jan Smit en zus Monique verdeelt Volendam: "Er zijn twee kampen"

ANP-514266771 (1)

De les van Plato over het loslaten van ongezonde relaties

ANP-347372723

Je rijstijl verklapt veel over je persoonlijkheid. Verkeerspsychologen doen een boekje open

ANP-506944951

De vier belangrijkste lessen van topbelegger Warren Buffett

5356200

Nocturie: Is ‘s nachts wakker worden om te plassen normaal?

237347913_m

Eenmalige gentherapie halveert slechte cholesterol, mogelijk voor het leven

Loading