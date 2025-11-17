Yvonne Keuls (93) overleden na kort ziekbed

Na een kort ziekbed is zondagavond in Den Haag de schrijfster Yvonne Keuls (93) overleden. Dat maakte haar familie bekend.

Ze schreef onder andere Jan Rap en z'n maat, De moeder van David S. en Het verrotte leven van Floortje Bloem.

In 2012 ontving Yvonne Keuls de Haagse Cultuurprijs voor haar gehele oeuvre. Deze prijs wordt uitgereikt aan een persoon, groep of instelling die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het culturele belang van de stad. Voor de autobiografische roman Mevrouw mijn moeder ontving Keuls de Trouw Publieksprijs in 1999.