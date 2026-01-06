Actrice en zangeres Elsje de Wijn overledenA

ctrice Elsje de Wijn, onder meer bekend van het carnavalsnummer Karel, is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat maakte haar dochter, VPRO-hoofdredacteur Sarah Sylbing, gisteren bekend.

Karel werd geschreven door Annie M.G. Schmidt en komt uit de theatervoorstelling Met man en muis. Het nummer is een parodie op een carnavalshit, maar werd juist populair onder carnavalgangers. In 1970 stond het veertien weken in de Top 40.

De Wijn speelde bij onder meer de theatergezelschappen Baal, Centrum, theatergroep Dorst en het Nationale Toneel. Ook speelde ze onder meer in de films Frank en Eva (1973), Voor een verloren soldaat (1992) en speelde ze rollen in de series Stijl achterover, Verkeerd verbonden en Baantjer. Eind november trad De Wijn nog op als verteller voor de voorstelling Elsje en de Bluesmannen.