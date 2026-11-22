Bij de eerste vorst gaan de strooiwagens weer rijden. Voor mensen is dat fijn. Voor honden niet altijd.

Strooizout ligt niet alleen op de weg, maar ook op stoepen, pleinen en tuinpaden. En de hond loopt er met blote poten doorheen.

Prikken, uitdrogen, kloven

Zout trekt vocht uit de huid. De zooltjes van een hond drogen daardoor uit en kunnen gaan barsten. In die kleine kloofjes prikt het zout weer, en dat doet pijn.

Het eerste teken zie je vaak thuis: de hond gaat na de wandeling uitgebreid aan zijn poten likken. Dat is een signaal dat het zout irriteert.

"Het eerste teken zie je vaak thuis: de hond gaat uitgebreid aan zijn poten likken."

Wat in de maag belandt

Door dat likken krijgt de hond ook zout binnen. Een beetje is geen ramp, maar te veel kan zijn maag van streek maken. Braken en diarree zijn dan mogelijk.

Een echte zoutvergiftiging is zeldzaam. Daarvoor moet een hond veel zout binnenkrijgen, bijvoorbeeld door uit een strooibak of een zak te eten. Laat je hond daarom ook niet drinken uit plassen met smeltwater langs de weg.

Twijfel je, of drinkt je hond opvallend veel, is hij suf of blijft hij braken? Bel dan de dierenarts.

Afspoelen en drogen

Het belangrijkste advies is simpel. Spoel na elke wandeling de poten af met lauw water, niet met heet water. Droog ze daarna goed af, ook tussen de tenen.

Heeft je hond lang haar tussen de zooltjes, knip dat dan kort. Daarin blijven zout en ijsklontjes hangen.

Is de huid al droog of gebarsten, smeer dan een beetje vaseline of pootbalsem op de zooltjes. Sommige dierenartsen raden aan dat vóór de wandeling te doen, als beschermlaagje. Anderen doen het liever erna, zodat het kan intrekken. Beide helpen.

"Spoel na elke wandeling de poten af met lauw water, en droog ook tussen de tenen."

Schoentjes en antivries

Hondenschoentjes lijken een oplossing, maar veel honden lopen er onnatuurlijk op en voelen zich er niet prettig in. Dierenartsen raden ze meestal af, behalve bij wondjes.

Let in de winter ook op antivries in de garage of op de oprit. Dat smaakt zoet en is voor honden en katten zeer giftig. Zie je je dier eraan likken, ga dan direct naar de dierenarts.

Strooizout en je hond

Zout droogt zooltjes uit en kan kloven en pijn veroorzaken

Likken na de wandeling is vaak het eerste signaal

Te veel zout binnenkrijgen kan braken en diarree geven

Na elke wandeling poten spoelen met lauw water en goed drogen

Lang haar tussen de zooltjes kort knippen

Droge of gebarsten zooltjes insmeren met vaseline of pootbalsem

Antivries is zeer giftig: bij likken direct naar de dierenarts

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