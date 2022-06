6 tips om zoveel mogelijk te besparen op benzine deze zomervakantie

We willen deze zomer naar het buitenland én de chaos op Schiphol vermijden. De kans is dus groot dat we massaal met een volgepakte auto richting het zuiden rijden. Met de torenhoge brandstofprijzen kun je dan wel wat tips gebruiken, zodat die tank net wat langer meegaat.

De ANWB verwacht een recorddrukte op de wegen deze zomer. Vooral op de vijf 'zwarte zaterdagen'. Hoe kom je daar het beste, en vooral met een zo laag mogelijk benzineverbruik, doorheen?

Ten eerste: je bent geen Max Verstappen. Sommige mensen nestelen zich op de rechterbaan en gaan achter een vrachtwagen 'hangen'. Dit rijdt erg zuinig (het kan 5 procent brandstofverbruik schelen), maar is levensgevaarlijk en je kunt een flinke boete krijgen voor bumperkleven.

ANWB-expert Jos van der Drift legt in de Telegraaf uit wat je dan wel moet doen.

Tactisch tanken

Zorg dat je de tankbeurten zo uitkient, dat je met een lege tank Nederland uitrijdt en met een volle weer het land binnenkomt. Waar je ook heenrijdt, de brandstofprijzen zijn gegarandeerd lager dan hier.

Je bespaart bovendien meer dan 20 cent per liter als je de snelweg verlaat en een goedkoper tankstation opzoekt bij een supermarkt of bedrijventerrein.

Vul de banden vol met lucht

“Wanneer je minder lucht hebt in de band dan nodig is, zorgt dat niet alleen voor meer verbruik, maar ook voor een onveiligere wegligging”, zegt Van der Drift. Zachte banden veroorzaken een hogere rolweerstand. Optimale bandenspanning kan 2 procent schelen op je brandstofkosten.

Let op je snelheid en gebruik de cruisecontrol

“Het is belangrijk dat je meekomt met het verkeer. Dan is 100 kilometer per uur in de hoogst mogelijke versnelling de juiste snelheid”, aldus Van der Drift. Een auto verbruikt bij een snelheid van 100 km/u circa 14 procent minder benzine dan bij 130 km/u volgens Milieu Centraal.

Zorg dat je zo min mogelijk op de rem trapt of gas bij geeft op de snelweg. Let erop dat je zo vroeg mogelijk overschakelt naar een hogere versnelling. Een laag toerental rijdt het zuinigst.

Filerijden

Het is onduidelijk hoeveel invloed je rijgedrag in de file heeft op het verbruik volgens de ANWB-expert. “Er is nooit echt concreet onderzoek naar gedaan. Wat ik je wel kan aanraden is dat als je langer dan twintig seconden stilstaat, je beter de motor kan uitzetten. Dat kan je 10 procent aan verbruik schelen.”

Rustig aan met de airco, open ramen en open dak

De airco vergt extra energie van de motor. Op een hoge stand kan dit oplopen tot anderhalve liter per 100 kilometer, volgens de ADAC, de Duitse zusterclub van de ANWB. Ook open ramen zijn niet gratis. De hogere luchtweerstand kost 0,2 liter per 100 kilometer. Met een open dak rijd je zelfs 10 procent minder zuinig.

Extra koffers, een dakkoffer of caravan

Volgens de ADAC verbrandt de motor 0,3 liter benzine extra per 100 kilogram extra lading. Een dakkoffer is een must als je met meer dan twee personen op reis gaat in een auto. Bij een snelheid van 130 km/u kost dit je liefst twee liter per 100 kilometer extra. Een caravan is een echte benzineslurper. Je moet met een sleurhut achter de wagen 30 tot 60 procent bij het verbruik optellen.