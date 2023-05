Amsterdam eindigt onderaan lijst Europese stedentrips: dit is de reden

Amsterdammers zijn de toeristen liever kwijt dan rijk, maar dat hun stad helemaal onderaan een ranglijst voor stedentrips eindigt, moet hun trots toch krenken. Reden: onze hoofdstad is veel te duur.

Amsterdam zou duurder zijn dan bijvoorbeeld Parijs, Stockholm of Londen. "Vergeet de dure Scandinavische bestemmingen”, schrijft de Britse krant The Telegraph. "De duurste stad van Europa is een andere dan je denkt, het is Amsterdam.”

Dat blijkt uit de City Costs Barometer, die de prijzen van 35 populaire Europese steden vergelijkt door de totale kosten te berekenen van een verblijf van twee nachten inclusief eten, musea en hotelovernachtingen. In Amsterdam zou je gemiddeld 836 euro kwijt zijn. Dat is meer dan in bijvoorbeeld Venetië waar je na je tripje 790 euro lichter bent. Een weekendje Kopenhagen kost je maar 675 euro en Lissabon is helemaal goedkoop: daar ben je voor slechts 258 euro klaar.

De Britse verslaggever ondervond zelf hoe duur Amsterdam geworden is. "Toen ik er terugkwam na een verblijf in Spanje, wierp ik een sombere blik op de rekening nadat ik een broodje en kopje muntthee had besteld in een lokaal café. Het bedrag was hoger dan wat ik had betaald voor een driegangenmenu met wijn in Sevilla de dag ervoor.”