Zwijgen Odido zet kwaad bloed bij talloze gedupeerde klanten

Economie
door Pieter Immerzeel
woensdag, 04 maart 2026 om 7:59
generated-image (2)
Wil internetaanbieder Odido de hack met miljoenen klantgegevens overleven, dan moet het roer om. De communicatie is 'angstig kil' en Odido moet duidelijker excuses maken, vindt Jan Driessen, oud-communicatiedirecteur van Aegon, aldus het AD.
Odido kreeg de afgelopen weken veel kritiek van gedupeerden over de gebrekkige communicatie. Klanten klagen bijvoorbeeld dat ze maar één mailtje hebben ontvangen over het lek, alweer begin februari. Een 'horrorscenario', zo noemt communicatieadviseur Jan Driessen de communicatie bij Odido.
Wat het bedrijf overkwam was naar, maar hun communicatie laat sterk te wensen over. "Ze hadden inmiddels heldere excuses moeten maken aan klanten, in plaats van zeggen dat ze de situatie betreuren", zegt Driessen. Odido straalt nu geen betrouwbaarheid uit als merk, weet de ervaringsdeskundige.
"Ze schrijven je voor wat je moet doen om je gegevens tegen misbruik te beschermen, maar nemen daarin zelf geen enkele verantwoordelijkheid", zegt Driessen. "Hun beveiliging was gewoon niet op orde, dat moeten ze duidelijker toegeven. Het was een blunder van formaat."

