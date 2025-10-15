ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VS trekken visa in van buitenlanders met kritiek op Charlie Kirk

Samenleving
door anp
woensdag, 15 oktober 2025 om 4:59
anp151025044 1
WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten gaan de visa intrekken van buitenlanders die kritiek hebben geleverd op Charlie Kirk. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken op X. Volgens The New York Times gaat het ministerie ook de visumaanvragen weigeren van buitenlanders die kritische opmerkingen over Kirk hebben gemaakt.
"De Verenigde Staten zijn niet verplicht om buitenlanders op te vangen die Amerikanen de dood toewensen", schrijft het ministerie in een bericht op X waarin het ook een lijst heeft geplaatst van kritische uitspraken over Kirk van visumhouders uit diverse landen. "Visum ingetrokken", staat onder elke uitspraak. "Vreemdelingen die misbruik maken van de Amerikaanse gastvrijheid terwijl ze de moord van onze burgers vieren, worden verwijderd", aldus het ministerie.
De radicaal-rechtse activist en influencer Charlie Kirk werd op 10 september neergeschoten op een universiteitscampus in de staat Utah. Dinsdag heeft president Donald Trump hem postuum geëerd met een hoge onderscheiding.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-539041918

Peiling: PVV verliest, D66, JA21 en GL-PvdA in de lift

shutterstock_2568682761

Paracetamol, ibuprofen en aspirine: verschillen, werking en risico’s

ANP-494521871 (1)

Werk jij ook vaak in de spookmodus? Dit doe je eraan

AA1OqAKx

Boze Trump: 'Waar is mijn haar?'

27884117_m

Dit simpele vetzuur kan misschien je gezichtsvermogen herstellen

ANP-512579917

Wat je darmen met ADHD te maken hebben (en hoe je daar invloed op kunt hebben)

ANP-308125165 (1)

De grote beelden op Paaseiland konden lopen: zo zijn ze op hun plek gekomen

Loading