VS trekken visa in van buitenlanders met kritiek op Charlie Kirk

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten gaan de visa intrekken van buitenlanders die kritiek hebben geleverd op Charlie Kirk. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken op X. Volgens The New York Times gaat het ministerie ook de visumaanvragen weigeren van buitenlanders die kritische opmerkingen over Kirk hebben gemaakt.

"De Verenigde Staten zijn niet verplicht om buitenlanders op te vangen die Amerikanen de dood toewensen", schrijft het ministerie in een bericht op X waarin het ook een lijst heeft geplaatst van kritische uitspraken over Kirk van visumhouders uit diverse landen. "Visum ingetrokken", staat onder elke uitspraak. "Vreemdelingen die misbruik maken van de Amerikaanse gastvrijheid terwijl ze de moord van onze burgers vieren, worden verwijderd", aldus het ministerie.

De radicaal-rechtse activist en influencer Charlie Kirk werd op 10 september neergeschoten op een universiteitscampus in de staat Utah. Dinsdag heeft president Donald Trump hem postuum geëerd met een hoge onderscheiding.