Toch maar naar buiten: met sporten in de kou verbrand je meer calorieën

gezondheid
door Pieter Immerzeel
maandag, 26 januari 2026 om 13:34
Meer sporten, typisch zo'n goed voornemen dat na de zoveelste oliebol een prima idee lijkt, maar je de bibbers bezorgt als je nu naar buiten kijkt. Misschien kan dit argument je helpen om toch de hardloopschoentjes aan te trekken: je verbrandt mogelijk meer calorieën in de kou.
Onderzoekers lieten elf gematigd fitte volwassenen met overgewicht intervaltrainingen doen met een hoge intensiteit (HIIT). Ze moesten bij verschillende temperaturen tien keer een minuut fietsen op 90 procent kracht, gevolgd door hersteltrainingen van steeds 90 seconden fietsen op 30 procent kracht.
De proefpersonen bleken drie keer meer vet te verbranden bij 0 graden dan bij 21 graden Celsius. "We ontdekten dat de HIIT-training bij 0 graden veel effectiever was op het moment zelf, maar het effect was een dag later verdwenen," schrijven de onderzoekers van de Laurentian University in Canada in hun paper. Normaal gesproken is er nog een zogenoemd 'afterburn'-effect, waarbij sporters ook een dag later nog meer calorieën verbranden dan als ze niet gesport zouden hebben. De onderzoekers benadrukken dat de studie klein is en dat meer onderzoek nodig is om definitieve conclusies te trekken.
Maar voor de zekerheid (en vanwege je goede voornemens) kun je dus beter toch maar gaan sporten nu. De kou is geen excuus meer.
Bron: Science Alert

