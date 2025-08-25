Bloomberg: familie Pinault overweegt verkoop Puma na koersval

HERZOGENAURACH (ANP) - De miljardairsfamilie Pinault overweegt om zijn Duitse sportartikelenmerk Puma van de hand te doen, zeggen bronnen tegen persbureau Bloomberg. Puma gaf vorige maand een stevige winstwaarschuwing, onder meer door afzwakkende verkopen, en verloor in één jaar ongeveer de helft van zijn beurswaarde.

De familie schakelde adviseurs in en heeft contact opgenomen met potentiële kopers, waaronder Anta Sports Products en Li Ning Co om de interesse te peilen. Ook andere sportkledingbedrijven in de Verenigde Staten en staatsinvesteringsfondsen in het Midden-Oosten zouden zijn benaderd.

De Franse familie Pinault bezit via investeringsbedrijf Artémis 29 procent van het in Frankfurt beursgenoteerde Puma. Artémis is ook de grootste aandeelhouder van Kering, het moederbedrijf van het Italiaanse modemerk Gucci. Volgens de bronnen zal de familie waarschijnlijk een aanzienlijke premie willen bij een eventuele deal. Aandelen Puma gingen maandag ruim 16 procent omhoog in Frankfurt.