Hoe een “gewoon” kledingstuk – de BH – uitgroeit tot een serieus medisch hulpmiddel voor vrouwen die na borstkanker blijven rondlopen met pijn, oedeem en een zorgsysteem dat vooral op opereren en bestralen is ingericht, niet op leven daarna.

Wie borstkanker overleeft, is niet klaar als de laatste chemo is weggeprikt. Veel vrouwen ontdekken pas daarna de rekening: chronische pijn, harde plekken, lymfoedeem, wekelijkse therapieën en hulpmiddelen die knellen, schuren of simpelweg niet werken. Dat het juist een BH is die daar nu verandering in moet brengen, zegt veel over hoe laat de zorg het dagelijks leven van patiënten serieus is gaan nemen.

Lymfoedeem – een ophoping van lymfevocht in borst of arm – treft naar schatting een kwart van de vrouwen na een behandeling tegen borstkanker . De klachten zijn niet alleen pijnlijk, maar ook ontwrichtend: therapieafspraken, beperkte mobiliteit, schaamte, voortdurende herinnering aan ziekte. Terwijl de oncologische zorg de laatste decennia spectaculair verbeterde, bleef de nazorg vaak steken bij zwachtels, steunkousachtige hulpmiddelen en een stapel afspraken bij de oedeemtherapeut.

Daar schuift een nieuwe generatie ‘medische lingerie’ tussen. De Nederlandse Bratelle-bh is ontwikkeld door drie ervaringsdeskundigen die genoeg hadden van hulpmiddelen die hun leven beheersten. Hun bh combineert gerichte compressie met een masserend breisel om het lymfevocht beter af te voeren en harde, pijnlijke plekken zachter te maken. In ziekenhuizen en revalidatiecentra wordt de beha inmiddels omarmd, en sinds mei 2025 wordt hij in Nederland vergoed uit de basisverzekering. Dat is uitzonderlijk voor een hulpmiddel dat er op het eerste gezicht uitziet als gewoon ondergoed.

De stille nasleep van borstkanker In Nederland krijgen jaarlijks ruim 17.500 mensen de diagnose borstkanker, van wie veruit de meerderheid vrouwen. Ongeveer 1 op de 7 vrouwen krijgt er in haar leven mee te maken. Een aanzienlijk deel ontwikkelt daarna lymfoedeem, met levenslange impact op werk, gezin en mentaal welzijn. Een goed passende, medische BH lijkt een detail, maar kan therapietrouw vergroten, pijn verminderen en dure zorg – van fysiobezoeken tot extra behandelingen – helpen voorkomen.

Dat uitgerekend een BH nu in de finale staat van de Nationale Zorginnovatieprijs onderstreept een verschuiving in het denken over zorg: niet alleen langer leven telt, maar ook hoe dat leven voelt. De vraag “Moet ik hier nog dertig jaar mee door?” is daarmee groter dan één patiënt. Het is een ongemakkelijke vraag aan een zorgstelsel dat lang alles draaide om de tumor – en pas nu langzaam leert luisteren naar de BH.