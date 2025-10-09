ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

BP begint productie bij olieveld in Britse deel Noordzee

Economie
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 9:45
anp091025110 1
LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - BP is begonnen met de productie bij een olieveld in het Britse deel van de Noordzee. Volgens het concern is dat Murlach-veld het zesde project dat dit jaar is begonnen met produceren. Murlach, op ongeveer 200 kilometer van de kust van het Schotse Aberdeen, gaat op zijn piek dagelijks ongeveer 15.000 vaten olie produceren.
Murlach gebruikt bestaande infrastructuur, want het veld was in het verleden ook al eens in productie. BP heeft het veld herontwikkeld, maar boorde daarbij onder meer wel twee nieuwe putten aan. BP is onder leiding van topman Murray Auchincloss bezig zich meer op olie en gas te richten in plaats van duurzame energiebronnen.
BP heeft dit jaar ook al de productie gestart bij olie- en gasprojecten in Egypte, de Verenigde Staten, Trinidad en Tobago en West-Afrika. In totaal zullen deze projecten inclusief Murlach volgens BP een piekproductie krijgen van het equivalent van 150.000 vaten (van 159 liter) per dag.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 524434660

10 dingen die mannen graag horen en 10 dingen waar ze bang voor zijn

ANP-538607193

Een studie van een half miljoen medische dossiers linkt virussen keer op keer aan dementie

shutterstock_671483350

Als je deze dingen herkent ben je vermoedelijk sociaal minder intelligent dan je denkt

ANP-530263368

Waarom hebben mannen tepels, en gaven ze ooit borstvoeding?

ANP-510378496

Rampspoed VVD stapelt zich op: senator verlaat zinkend schip, behoudt Eerste Kamer-zetel

henry-perks-BJXAxQ1L7dI-unsplash

Goedkope GPS-ontvanger kan met simpele aanpassing even nauwkeurig worden als professionele apparaten

plasmoids-near-black-hole

Wetenschappers ontrafelen geheim in monsterlijk zwart gat

Loading