BP begint productie bij olieveld in Britse deel Noordzee

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - BP is begonnen met de productie bij een olieveld in het Britse deel van de Noordzee. Volgens het concern is dat Murlach-veld het zesde project dat dit jaar is begonnen met produceren. Murlach, op ongeveer 200 kilometer van de kust van het Schotse Aberdeen, gaat op zijn piek dagelijks ongeveer 15.000 vaten olie produceren.

Murlach gebruikt bestaande infrastructuur, want het veld was in het verleden ook al eens in productie. BP heeft het veld herontwikkeld, maar boorde daarbij onder meer wel twee nieuwe putten aan. BP is onder leiding van topman Murray Auchincloss bezig zich meer op olie en gas te richten in plaats van duurzame energiebronnen.

BP heeft dit jaar ook al de productie gestart bij olie- en gasprojecten in Egypte, de Verenigde Staten, Trinidad en Tobago en West-Afrika. In totaal zullen deze projecten inclusief Murlach volgens BP een piekproductie krijgen van het equivalent van 150.000 vaten (van 159 liter) per dag.