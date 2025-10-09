ECONOMIE
Opioïdencrisis dreigt: Nederlanders slikken te lang zware pijnstillers, vooral in deze regio's

Ziekte, Gezondheid, gezondheidszorg
door Peter Janssen
donderdag, 09 oktober 2025 om 9:44
Meer dan 3,5 miljoen Nederlanders leven met chronische pijn en daarvan staan meer dan een half miljoen geregistreerd als opioïdengebruiker. Om te voorkomen dat het gebruik van zware pijnstillers als oxycodon en fentanyl in Nederland uit de hand loopt, moet er meer aandacht komen voor alternatieve pijnbestrijding en begeleiding bij het afbouwen van dit medicijngebruik. Anders dreigt in ons land een opioïdencrisis, waarschuwt de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) in het AD.
Het lukt maar niet om het langdurig gebruik van sterke pijnstillers zoals oxycodon, fentanyl en morfine fors te verminderen. Deze sterkwerkende middelen staan bekend als opioïden en worden voornamelijk verstrekt na een operatie en bij behandeling van (acute) pijn en bij kanker. Vooral in Zeeuws-Vlaanderen, de regio Heerlen en het noorden van Groningen worden veel opioïden voorgeschreven.
Problemen van deze pijnstillers zijn de kans op verslaving en de heftige bijwerkingen. Toch blijkt uit actueel onderzoek van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) dat een grote groep Nederlanders deze medicijnen langer dan drie maanden gebruikt. Het gaat volgens het IVM om bijna 35 procent van ruim een half miljoen (507.000) geregistreerde gebruikers van opioïden.
Bron: AD

