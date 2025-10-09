Macron hoopt dat Gazadeal weg vrijmaakt voor tweestatenoplossing

PARIJS (ANP) - De Franse president Emmanuel Macron heeft de deal voor de Gazastrook verwelkomd. "Deze overeenkomst moet het einde van de oorlog markeren en het begin van een politieke oplossing op basis van de tweestatenoplossing", verklaart hij op X.

Macron roept de partijen op zich aan de afspraken te houden. Hij laat weten dat Frankrijk bereid is een bijdrage te leveren aan dit doel. "We zullen dit vanmiddag in Parijs bespreken met onze internationale partners", aldus de president.

Hij omschrijft de afspraken tussen Hamas en Israël als "grote hoop" voor "de gijzelaars en hun families, voor de Palestijnen in Gaza en voor de hele regio". Ook prijst hij de Amerikaanse president Donald Trump en de bemiddelaars van Qatar, Egypte en Turkije voor hun inspanningen die hebben geleid tot de deal.