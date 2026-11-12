Een trui in de verkeerde maat. Een boek dat al in de kast staat. Na pakjesavond en kerst gaan er weer heel wat cadeaus terug naar de winkel.

Maar of dat lukt, hangt af van twee dingen: waar het cadeau is gekocht, en wanneer het binnenkwam.

In de winkel: koop is koop

Veel mensen denken dat je in een winkel altijd mag ruilen. Dat klopt niet. In een gewone winkel is ruilen geen recht. De winkel mag zelf kiezen of hij een product terugneemt, en tot wanneer.

Wil de winkel wel ruilen, dan mag hij de kassabon eisen. Heb je die niet meer, dan kun je nee te horen krijgen. Ook als je op een andere manier kunt laten zien dat het cadeau daar is gekocht.

Mag je ruilen maar vind je niets anders? Dan krijg je vaak een tegoedbon. Soms krijg je je geld terug. Hoe lang je de tijd hebt, staat meestal op de kassabon.

In een gewone winkel is ruilen geen recht, maar een gunst.

Tip voor de gever

Koop je een cadeau in de winkel? Vraag dan bij de kassa of het geruild mag worden, en tot wanneer. Stop de kassabon in een envelop bij het cadeau.

Online: 14 dagen, maar vanaf wanneer?

Bij een webwinkel ligt het anders. Dan heb je wettelijk 14 dagen bedenktijd. Je mag zonder reden van de koop af en je krijgt je geld terug.

Maar die 14 dagen beginnen als het pakket binnenkomt. Niet op pakjesavond, en niet onder de kerstboom.

Een rekenvoorbeeld. Bestel je op Black Friday , vrijdag 27 november, en komt het pakket op maandag 30 november binnen? Dan stopt de bedenktijd na maandag 14 december. Voor Sinterklaas is dat ruim op tijd. Maar ligt het cadeau onder de boom, dan is de wettelijke termijn op eerste kerstdag al voorbij.

Viel een cadeau vroeg in november al in de bus? Dan kan de bedenktijd zelfs vóór 5 december verlopen.

De bedenktijd begint als het pakket binnenkomt, niet op pakjesavond.

Terugsturen: zo werkt het

Laat de webwinkel eerst weten dat je van de koop af wilt. Alleen het pakket terugsturen is niet genoeg. Daarna heb je nog 14 dagen om het op te sturen.

De winkel betaalt het aankoopbedrag en de verzendkosten terug, binnen 14 dagen. De kosten van het terugsturen zijn voor jou als de winkel dat vooraf duidelijk heeft gemeld.

Let op: soms heb je geen bedenktijd. Bijvoorbeeld bij een gegraveerd of op maat gemaakt cadeau, bloemen of eten. Of bij een verzegelde game of een scheerapparaat waarvan de verzegeling is verbroken.

Is het cadeau kapot? Dan geldt de bedenktijd niet, maar heb je recht op garantie. Ook in de winkel, en ook na de feestdagen.

Ruilen of terugsturen: zo zit het