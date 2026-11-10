Oude cadeaubon in de la? Gooi hem niet weg: hij kan nog jaren geldig zijn

Met Sinterklaas en kerst in aantocht gaan er weer veel cadeaubonnen over de toonbank. En ergens in een la ligt vaak nog een exemplaar van vorig jaar. Of eentje van drie jaar geleden.

Is die nog geldig? Vaak wel, en langer dan je denkt.

Minstens twee jaar

Een cadeaubon die na 1 januari 2022 is gekocht, moet minstens twee jaar geldig blijven. Dat staat in de wet. Daarvoor was ongeveer een derde van de gangbare bonnen maar één jaar geldig.

Staat er op je bon een kortere termijn? Dan is dat een onredelijke voorwaarde. Die kun je vernietigen, en dan blijft de bon langer geldig.

Geen datum? Dan nog langer

Staat er alleen een uitgiftedatum op de bon? Dan is hij vijf jaar geldig vanaf die datum. Dat is de dag waarop de bon is gekocht.

Staat er helemaal geen datum op, en ook geen verwijzing naar een website waar je de geldigheid kunt checken? Dan is de bon onbeperkt geldig.

"Geen enkele datum op de bon? Dan is hij voor altijd geldig."

Verlopen? Vraag het toch

Is de bon echt verlopen, gooi hem dan niet meteen weg. Je kunt de winkel altijd vragen of je hem nog mag gebruiken. Sommige winkels denken mee, bijvoorbeeld met een korting. Verplicht zijn ze daar niet toe.

Contant geld krijg je meestal niet. Je mag erom vragen, maar de winkel hoeft geen geld te geven.

Online maximaal 50 euro per keer

Een cadeaubon die je bij verschillende winkels kunt inwisselen, kun je online alleen beperkt gebruiken. Per bestelling mag de winkel maximaal € 50 van de bon afhalen. De rest betaal je bij. Het tegoed dat overblijft, gebruik je bij een volgende aankoop.

In de winkel zelf geldt die grens niet.

Een tegoedbon is iets anders

Kreeg je bij het ruilen een tegoedbon? Daarvoor bestaan geen regels over hoe lang hij geldig moet zijn. De winkel bepaalt dat zelf, maar moet het wel van tevoren melden. Meestal staat het op de bon.

Winkel failliet: dan ben je laat

Gaat een winkel failliet of krijgt hij uitstel van betaling? Dan is de kans klein dat je nog iets terugkrijgt voor je bon. Je bent dan schuldeiser, net als bijvoorbeeld de leveranciers. Meld je bij de curator of bewindvoerder, maar reken er niet op.

"Een cadeaubon is pas iets waard als je hem uitgeeft."

De les is simpel. Besteed een bon liever deze maand dan 'ooit'. Zeker als je hoort dat een winkel het moeilijk heeft.

Cadeaubon: zo lang is hij geldig

Gekocht na 1 januari 2022: minstens twee jaar

Alleen een uitgiftedatum: vijf jaar vanaf die datum

Geen enkele datum: onbeperkt

Korter dan twee jaar op de bon: die voorwaarde kun je vernietigen

Tegoedbon na ruilen: de winkel bepaalt de termijn

Online, bon voor meerdere winkels: maximaal €50 per bestelling

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