ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump dreigt landen die techplatforms reguleren met heffingen

Economie
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 7:51
anp260825043 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump dreigt met importheffingen en exportbeperkingen voor landen die Amerikaanse techbedrijven extra belastingen opleggen of reguleren met speciale wetgeving. Hij stelt dat dit soort maatregelen "onze geweldige Amerikaanse techbedrijven aanvallen".
"Ik waarschuw alle landen met digitale belastingen, wetgeving en regels dat ik, als ze deze discriminerende maatregelen niet terugdraaien, hun export belast met aanzienlijke heffingen en exportbeperkingen instel voor onze goed beschermde technologie en chips", schrijft Trump op platform Truth Social.
Onder andere de Europese Unie heeft de afgelopen jaren strengere regels ingevoerd voor grote platforms zoals die van Meta en Google. Die zijn onder andere bedoeld om monopolistengedrag te voorkomen, de rechten van gebruikers te beschermen en illegale content te bestrijden.
Een aantal landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, heeft ook een 'digitaks' op omzet uit bijvoorbeeld zoekmachines.
Vorig artikel

Van de hitte worden we sneller ouder

Volgend artikel

Chinese toponderhandelaar deze week in VS voor handelsoverleg

POPULAIR NIEUWS

ANP-532158390

Deze socioloog vertelt welk vier factoren het meest invloed hebben op je levensgeluk

ANP-528965108 (1)

Dit dieet verlaagt de kans op dementie enorm, zelfs als je een verhoogd risico loopt

ANP-316701283

Het mysterie van de Bermudadriehoek is eindelijk opgelost

Scherm­afbeelding 2025-08-25 om 09.24.51

Dankzij Yesilgoz: alle macht nu bij BBB

ANP-529317134

Cambridge-wetenschapper: de wereld vergaat binnen 25 jaar

ANP-453372008

5 dingen die je echt niet in de airfryer moet stoppen