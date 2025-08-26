Trump dreigt landen die techplatforms reguleren met heffingen

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump dreigt met importheffingen en exportbeperkingen voor landen die Amerikaanse techbedrijven extra belastingen opleggen of reguleren met speciale wetgeving. Hij stelt dat dit soort maatregelen "onze geweldige Amerikaanse techbedrijven aanvallen".

"Ik waarschuw alle landen met digitale belastingen, wetgeving en regels dat ik, als ze deze discriminerende maatregelen niet terugdraaien, hun export belast met aanzienlijke heffingen en exportbeperkingen instel voor onze goed beschermde technologie en chips", schrijft Trump op platform Truth Social.

Onder andere de Europese Unie heeft de afgelopen jaren strengere regels ingevoerd voor grote platforms zoals die van Meta en Google. Die zijn onder andere bedoeld om monopolistengedrag te voorkomen, de rechten van gebruikers te beschermen en illegale content te bestrijden.

Een aantal landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, heeft ook een 'digitaks' op omzet uit bijvoorbeeld zoekmachines.