Erdogan is 'zeer verheugd' over deal rond staakt-het-vuren Gaza

ANKARA (ANP/AFP) - De Turkse president Recep Tayyip Erdogan is naar eigen zeggen tevreden dat overeenstemming is bereikt over de eerste fase van een vredesakkoord in Gaza. Hij is "zeer verheugd" dat de onderhandelingen tot een staakt-het-vuren leiden.

Turkije heeft bemiddeld in de indirecte gesprekken tussen Israël en Hamas. Het land onderhoudt contact met Hamas en heeft ook goed contact met de Verenigde Staten. Turkije is wel zeer kritisch geweest op de Israëlische regering.

"Ik wil in het bijzonder de Amerikaanse president meneer Trump danken, die de noodzakelijke politieke bereidheid heeft laten zien die nodig is om de Israëlische overheid aan te moedigen tot het sluiten van een staakt-het-vuren", schrijft Erdogan op X.