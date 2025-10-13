ECONOMIE
Datingapp Grindr fors hoger op positief Wall Street

Economie
door anp
maandag, 13 oktober 2025 om 22:18
NEW YORK (ANP) - Homodatingapp Grindr schoot maandag omhoog op Wall Street na een bericht dat grootaandeelhouders het bedrijf van de beurs willen halen. Volgens nieuwssite Semafor zijn Raymond Zage en James Lu, die samen meer dan 60 procent van Grindr in handen hebben, in gesprek om de financiering rond te krijgen voor een volledige overname van het bedrijf. Het aandeel Grindr eindigde bijna 11 procent hoger, de grootste koerssprong van het bedrijf in meer dan een jaar.
De Amerikaanse fabrikant van vleesvervangers Beyond Meat verloor bijna de helft van zijn beurswaarde. De noodlijdende producent van vegaburgers gaat meer dan 300 miljoen nieuwe aandelen uitgeven om zijn hoge schulden te verminderen.
Verder toonden de aandelenbeurzen in New York de eerste handelsdag van de week herstel na de zware koersdreun op vrijdag. De Dow-Jonesindex eindigde 1,3 procent hoger op 46.067,58 punten. De S&P 500-index herstelde 1,6 procent op 6654,72 punten en de Nasdaq klom 2,2 procent tot 22.694,61 punten.
