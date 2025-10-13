ECONOMIE
Timmermans doet 'in ieder geval wekelijks' aangifte

Samenleving
door anp
maandag, 13 oktober 2025 om 20:37
bijgewerkt om maandag, 13 oktober 2025 om 20:50
anp131025205 1
Partijleider Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA doet "in ieder geval wekelijks wel" aangifte van intimidatie of bedreiging. Eerder maandagmiddag liet zijn woordvoerder weten dat de partij aangifte gaat doen omdat Timmermans zondagmiddag werd geïntimideerd en uitgescholden toen hij op een Amsterdams terras werd geïnterviewd door RTL Nieuws. Dat is niet voor het eerst, vertelde Timmermans maandagavond in het Verkiezingscafé van Dit is de Dag op NPO Radio 1.
"Het is niet de eerste keer dat ik dit op straat of in de openbaarheid meemaak", zei Timmermans. "Maar ik doe ook heel veel aangifte omdat er online doodsbedreigingen zijn en andere bedreigingen. Ik doe in ieder geval wekelijks wel aangifte." De politicus stelde dat hij het belangrijk vindt om aangifte te doen "om te laten zien dat dit niet kan. Wij moeten ons werk gewoon kunnen doen, wij laten ons ook niet intimideren."
