Gevluchte president van Madagaskar laat van zich horen

Samenleving
door anp
maandag, 13 oktober 2025 om 22:32
NAIROBI (ANP/RTR) - De gevluchte president van Madagaskar, Andry Rajoelina, heeft gezegd dat hij naar een veilige plek moest vertrekken om zijn leven te beschermen. Hij verdween plotseling uit de openbaarheid in de voormalige Franse kolonie na weken van protesten door jongeren die zijn aftreden eisten.
In een toespraak tot de natie maakte Rajoelina zijn verblijfplaats niet bekend. Volgens een militaire bron en functionarissen is hij zondag met een Frans legervliegtuig het land ontvlucht, nadat militairen hun steun aan de demonstranten hadden uitgesproken en hadden verklaard de macht over te nemen. De president ziet dat als een illegale machtsovername.
Een deel van de inwoners van de eilandstaat roept al bijna een maand om Rajoelina's vertrek. Zij wijzen op de hoge werkloosheid, de hoge kosten voor levensonderhoud en de corruptie. De demonstraties begonnen na langdurige stroomuitval en problemen met de watervoorziening. Volgens de Verenigde Naties vielen er al ruim twintig doden.
