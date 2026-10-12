Dit is het vermogen van Jutta Leerdam: één Instagram-post levert haar meer op dan olympisch goud

Voor haar olympische titel op de 1.000 meter in Milaan-Cortina kreeg ze van NOC*NSF € 30.000 bruto. Dat geld ging meteen op aan een extravagante Birkin-tas. Haar zilver op de 500 meter leverde helemaal niets op, want sporters krijgen maar één bonus, voor hun beste medaille.

Op Instagram ligt dat anders. Leerdam heeft ruim 6 miljoen volgers. Marketingdeskundigen rekenen op ongeveer een cent per volger voor een gesponsorde post. Dan kom je al snel op meer dan € 60.000 per bericht, het dubbele van een gouden plak. Achter het toetsenbord is het geld een stuk makkelijker te verdienen, blijkt wel.

Nike

Zo bezien is het niet vreemd dat ze het seizoen 2026/2027 overslaat om zich op video's en 'andere projecten' te richten. Grote merken weten haar intussen ook te vinden, zoals Nike voor de campagne rond NikeSKIMS.

Celebrity Net Worth schat haar vermogen op € 4,45 miljoen. Dat is een flink bedrag, maar peanuts vergeleken met haar verloofde Jake Paul. Hij zit op naar schatting € 170 miljoen, 38 keer zoveel. Zijn verlovingsring voor Jutta was alleen al tussen de € 650.000 en € 900.000 waard.

IJskoningin

IJskoningin Jutta moet dus nog heel wat selfies maken om haar Trump-vererende hillbilly van de troon te stoten.