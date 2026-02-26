Eigenaar Telegraaf en NRC overschrijdt miljoen digitale abonnees

De Belgische uitgever Mediahuis, het bedrijf achter kranten als De Telegraaf en NRC, heeft het resultaat afgelopen jaar opnieuw stabiel gehouden. De mediagroep, die naast in België en Nederland ook actief is in Ierland, Luxemburg en de Duitse regio van Noordrijn-Westfalen, compenseerde de afname van het aantal abonnementen op gedrukte kranten met een aanhoudende groei van digitale abonnementen.

Het aantal digitale abonnementen nam in 2025 met 8 procent toe, waardoor Mediahuis in totaal voor het eerst de grens van 1 miljoen digitale abonnees overschreed. Inmiddels kiest bijna 60 procent van alle Mediahuis-abonnees voor een volledig of overwegend digitaal abonnement. Het totale aantal abonnees bleef daarmee stabiel op ongeveer 1,8 miljoen.

Mede dankzij de digitale groei bleef het operationele resultaat vrijwel stabiel op 151,8 miljoen euro, ondanks een uitdagende markt met stijgende kosten en een structurele druk op de advertentie-inkomsten. De omzet bedroeg bijna 1,26 miljard euro, een stijging van 2 procent ten opzichte van 2024.