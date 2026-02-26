Europese topclubs leiden minstens een miljard verlies

Europese topclubs zwemmen in geld, maar schrijven tóch dieprode cijfers. Volgens nieuwe Uefa-data leden de clubs uit de hoogste Europese competities gezamenlijk meer dan €1 miljard verlies, terwijl hun omzet naar een record van ruim €30 miljard steeg. Dat onderstreept hoe fragiel het zakenmodel van het moderne topvoetbal is, concludeert de Financial Times

De inkomsten groeien hard dankzij sponsoring, transfers en prijzengeld in Europese toernooien, maar de kosten lopen nog harder op. Vooral salarissen en operationele uitgaven drukken zwaar op de begroting. Bij Arsenal stegen de bedrijfskosten met 35 procent, bij Chelsea zelfs met 51 procent en bij FC Barcelona met 19 procent. Spelerslonen, traditioneel de grootste kostenpost, namen in één jaar toe met 4,8 procent, ruim meer dan de 1,8 procent in 2024.

Uefa verwacht dat de totale verliezen in 2025 opnieuw rond de €1,1 miljard uitkomen, ongeveer gelijk aan 2024. Opvallend is dat een beperkt aantal grootverliezers, zoals Chelsea (circa €407 miljoen verlies), Olympique Lyonnais (€196 miljoen) en Tottenham Hotspur (€148 miljoen), het beeld sterk vertekenen. Ruim twee derde van de clubs die al cijfers indienden, draaide in 2025 juist winst.