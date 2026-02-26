Europese topclubs leiden minstens een miljard verlies

Europese topclubs zwemmen in geld, maar schrijven tóch dieprode cijfers. Volgens nieuwe Uefa-data leden de clubs uit de hoogste Europese competities gezamenlijk meer dan €1 miljard verlies, terwijl hun omzet naar een record van ruim €30 miljard steeg. Dat onderstreept hoe fragiel het zakenmodel van het moderne topvoetbal is, concludeert de Financial Times
De inkomsten groeien hard dankzij sponsoring, transfers en prijzengeld
in Europese toernooien, maar de kosten lopen nog harder op. Vooral salarissen en operationele uitgaven drukken zwaar op de begroting. Bij Arsenal stegen de bedrijfskosten met 35 procent, bij Chelsea zelfs met 51 procent en bij FC Barcelona met 19 procent. Spelerslonen, traditioneel de grootste kostenpost, namen in één jaar toe met 4,8 procent, ruim meer dan de 1,8 procent in 2024.
Uefa verwacht dat de totale verliezen in 2025 opnieuw rond de €1,1 miljard uitkomen, ongeveer gelijk aan 2024. Opvallend is dat een beperkt aantal grootverliezers, zoals Chelsea (circa €407 miljoen verlies), Olympique Lyonnais (€196 miljoen) en Tottenham Hotspur (€148 miljoen), het beeld sterk vertekenen. Ruim twee derde van de clubs die al cijfers indienden, draaide in 2025 juist winst.
Feitelijk kader (±90 woorden)
Ondanks de verliezen beleeft het Europese clubvoetbal een omzetboom: de gezamenlijke inkomsten van topdivisieclubs stegen in één jaar van €28,6 miljard naar meer dan €30 miljard. De 25 grootste clubs nemen bijna de helft van dat bedrag voor hun rekening, wat de kloof met kleinere clubs verder vergroot. Tegelijkertijd pompen private-equityfondsen en andere professionele investeerders miljarden in clubs als Atlético Madrid, Inter en AC Milan, in de hoop dat strengere financiële regels van Uefa
uiteindelijk tot stabielere winsten leiden.