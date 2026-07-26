Gasprijs op jaarrecord: zóveel duurder wordt je energierekening dit najaar (en zo voorkom je dat)

De gasprijs doet het in 2026 een soort dubbele salto: de paniek van 2022 is weg, maar de rekening blijft stevig. Volgens meerdere vergelijkers ligt de gemiddelde consumentenprijs rond de €1,37 tot €1,38 per m³, inclusief belastingen en btw. Dat is duidelijk hoger dan eind 2025, toen de gemiddelde prijs rond €1,17 per m³ lag, en ook hoger dan juli 2024, toen ongeveer €1,28 per m³ werd gemeld. [

Kort gezegd: de acute energiecrisis is voorbij, maar je portemonnee heeft het niet gemerkt.

Zoveel duurder dreigt je energierekening te worden

De energierekening bestaat uit verbruik, belastingen en netbeheerkosten. In 2026 stijgt de energiebelasting op gas van ongeveer €0,70 naar ruim €0,73 per m³, terwijl die op stroom licht daalt. Daar bovenop gaan de netbeheerkosten gemiddeld met zo’n €25 per jaar omhoog.

Rekensom voor een standaardhuishouden

Neem een gemiddeld huishouden met 1.100 m³ gas per jaar. [

Dat is grofweg €220 extra per jaar, ruim €18 per maand, alleen al door de hogere gasprijs. Tel daar de hogere netbeheerkosten en de lagere vermindering energiebelasting bij op, dan loopt het totale verschil makkelijk naar €25 tot €30 per maand. Voor wie in een minder goed geïsoleerde woning woont en eerder 1.500 m³ per jaar verstookt, gaat de teller richting €300 tot €350 extra per jaar bij hetzelfde prijsniveau.

Waarom de gasprijs nu weer piekt

De kale inkoopprijs op de TTF-gasbeurs is opgelopen door geopolitieke spanningen, lagere LNG-aanvoer en onzekerheid over voorraden. Keuze.nl schat dat een m³ gas in 2026 gemiddeld €1,37 kost, waarbij ongeveer €0,41 de pure beursprijs is en de rest uit belastingen, opslag en marges bestaat. Belangenorganisaties en prijsvergelijkers verwachten dat gas structureel duurder blijft dan vóór 2022.

Kortom: wie hoopt dat gas vanzelf weer goedkoop wordt, gokt tegen de trend in.

Vast, variabel of dynamisch

Je kunt grofweg kiezen uit drie soorten contracten.

Vast contract

Bij een vast contract staat je prijs per m³ gas en per kWh stroom voor een afgesproken periode vast. In juni en juli 2026 zijn vaste jaarcontracten gemiddeld honderden euro’s per jaar goedkoper dan variabele contracten voor hetzelfde verbruik; Keuze.nl noemt een verschil van rond €396 per jaar. Je koopt daarmee zekerheid, maar levert de kans in om direct mee te profiteren als de markt ineens daalt.

Variabel contract

Bij een variabel contract past de leverancier het tarief periodiek aan. Je profiteert van dalingen, maar betaalt ook direct de prijs van nieuwe pieken. Voor huishoudens zonder financiële buffer is dat een riskante keuze.

Dynamisch contract

Bij een dynamisch contract beweegt de prijs vrijwel rechtstreeks mee met de beurs. De voorspellingen voor de kale gasprijs laten sterke schommelingen zien, met korte-termijnverwachtingen rond €0,46 per m³ en een jaarprognose rond €0,32 per m³ exclusief belastingen. Reken je belastingen, opslag en btw mee, dan kom je als consument al snel weer uit rond €1,30 tot €1,40 per m³.

Wanneer is het slimste moment om vast te zetten?

Energiebedrijven en vergelijkers zijn in 2026 opvallend eensgezind: vastzetten is weer verdedigbaar, zolang je goed vergelijkt. Pure Energie stelt dat vastzetten verstandig is wanneer tarieven laag tot redelijk zijn en je verwacht dat ze eerder stijgen dan dalen. Keuze.nl wijst erop dat vaste jaarcontracten in de zomer van 2026 aantoonbaar goedkoper zijn dan variabele contracten.

In gewone taal is dit een logisch moment om vast te zetten als:

Dan is nu, of in elk geval vóór de winter, voor veel huishoudens het slimste moment om voor een jaar vast te zetten.

Rekenvoorbeeld: wat levert vastzetten nu op?

Stel:

Verbruik: 1.100 m³ gas en 2.500 kWh stroom per jaar.

Variabel contract: gemiddeld €1,38 per m³ gas en €0,30 per kWh stroom.]

Vast jaarcontract: ongeveer €1,27 per m³ gas en €0,27 per kWh stroom.

Dan krijg je ongeveer dit:

Gas, variabel: 1.100 × €1,38 ≈ €1.518 per jaar.

Gas, vast: 1.100 × €1,27 ≈ €1.397 per jaar.

Besparing alleen op gas: ongeveer €121 per jaar.

Tel daar een paar cent verschil op stroom bij, dan loopt de totale besparing voor ee

Tel daar een paar cent verschil op stroom bij, dan loopt de totale besparing voor een standaardhuishouden snel op naar ongeveer €150 tot €250 per jaar.

Keuze.nl komt voor veel profielen zelfs uit op rond €396 per jaar voordeel van een vast contract ten opzichte van variabel.

Wanneer beter nog even niet vastzetten?

Er zijn ook situaties waarin wachten of bewust variabel of dynamisch kiezen verdedigbaar is.

Je hebt een heel laag gasverbruik, bijvoorbeeld door goede isolatie of zonnepanelen.

Je verwacht op korte termijn een duidelijke daling van de beursprijs en accepteert dat risico.

Je hebt voldoende financiële buffer en kunt tijdelijke prijsstijgingen makkelijk opvangen.

Maar voor veel huishoudens geldt inmiddels het omgekeerde van vroeger: niet vastzetten is nu óók een gok.

Zo maak je nu een verstandige keuze