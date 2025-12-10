Gemeenten zijn geen onschuldige toeschouwers in de woningcrisis, maar medeschuldig aan het hardnekkige tekort aan betaalbare huizen. Het gaat niet alleen om “te weinig bouwen”, maar vooral om lokaal grondbeleid dat de nationale ambities ondergraaft.

Gemeenten remmen betaalbare bouw

Landelijk is het woningtekort in 2025 opgelopen tot ongeveer 396.000 woningen, bijna 5% van de totale behoefte. Tegelijk wil het Rijk jaarlijks 100.000 nieuwe woningen realiseren, waarvan twee op de drie betaalbaar moeten zijn, maar dat tempo wordt bij lange na niet gehaald. Gemeenten spelen daarin een sleutelrol, omdat zij via bestemmingsplannen, grondprijzen en vergunningen bepalen wat waar gebouwd mag worden.

Grondbeleid als breekijzer