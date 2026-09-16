Je databundel is halverwege de maand op? Kijk niet naar Netflix, maar naar WhatsApp

Halverwege de maand krijg je het sms'je dat je bundel bijna leeg is, terwijl je onderweg geen serie hebt gekeken en je navigatie nauwelijks hebt gebruikt. Het is niet je mailprogramma en niet die ene app die op de achtergrond blijft draaien. Het zit in een WhatsApp -instelling die op vrijwel elk toestel standaard aanstaat — en die je in twee tikken de mond kunt stoppen.

Elke groepsvideo landt ongevraagd op je toestel

WhatsApp downloadt binnenkomende media standaard automatisch, ook via het mobiele netwerk. Zit je in een familiegroep of een appgroep van de sportclub, dan betekent dat: elke doorgestuurde video, elke reeks vakantiefoto's en elk pdf'je komt op je telefoon terecht voordat je het bericht hebt geopend. Je bundel én je opslagruimte betalen de rekening.

Wat je nooit hebt aangeklikt, is vaak al gedownload.

Zo zet je automatisch downloaden om naar wifi

Het pad is kort: WhatsApp > Instellingen > Opslag en data > Media automatisch downloaden. Daar staan drie situaties apart: via mobiele data, via wifi en via roaming. Per situatie vink je aan welke soorten media mogen binnenkomen — foto's, audio, video's en documenten.

De verstandige instelling: bij mobiele data alles uitzetten, bij wifi aanzetten wat je handig vindt. Bij roaming zet je alles uit. Automatisch downloaden tijdens roaming kan de kosten van je mobiele abonnement aanzienlijk opdrijven.

Spraakmemo's laten uitschrijven scheelt de rest

De tweede instelling werkt precies omgekeerd: die staat standaard uít, terwijl je er dagelijks iets aan hebt. Ellenlange spraakmemo's kun je namelijk laten uitschrijven naar tekst.

Ga naar WhatsApp > Instellingen > Chats > Transcripten van spraakberichten, zet de functie aan en kies je transcriptietaal. Daarna houd je een ontvangen spraakbericht ingedrukt en tik je op 'Transcriberen'. De tekst verschijnt onder de memo. Het uitschrijven gebeurt op je toestel zelf, dus niemand — ook WhatsApp niet — leest of hoort mee.

Zes minuten geluister worden vijftien seconden lezen.

Nederlands werkt alleen op de iPhone

Hier zit de kleine letter. Op een iPhone met iOS 17 of nieuwer staat Nederlands in de lijst, samen met onder meer Deens, Fins, Zweeds, Noors, Hebreeuws, Maleis en Thai. Op iOS 16 ontbreekt Nederlands nog. Op Android is de keuze voorlopig beperkt tot Engels, Portugees, Spaans, Russisch en Hindi — een Nederlandse spraakmemo laat zich daar dus niet uitschrijven. Op WhatsApp Web en de desktopversie werkt de functie niet.

In één oogopslag

Automatisch downloaden: standaard aan, zet uit bij mobiele data en roaming.

Transcriptie: standaard uit, per spraakbericht handmatig te starten.

Talen op iPhone (iOS 17+): inclusief Nederlands. Op Android: nog niet.

Transcriberen kost nauwelijks extra data; media downloaden wel.

En dat verwijderde berichtje?

Wie liever wil weten wat er stond in een bericht dat de afzender introk: op Android bewaart de meldingsgeschiedenis de oorspronkelijke tekst nog een dag. Op de iPhone lukt dat alleen via een gekoppelde Apple Watch.

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