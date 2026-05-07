Iedereen is boos op Booking. Consumenten, omdat ze worden belazerd, en hotels
omdat ze te weinig geld verdienen. Europese hotels voeren de druk op Booking.com
flink op. In de grote claimzaak tegen het platform hebben zij via de rechter beslag laten leggen op een deel van de administratie van het bedrijf in Amsterdam. Een deurwaarder en IT-specialisten hebben daar deze week oude facturen veiliggesteld.
Volgens meer dan 15.000 hotels blokkeert Booking
al langer de toegang tot facturen van vóór 2018, terwijl juist die stukken moeten aantonen dat zij jarenlang te veel commissie betaalden. De claims draaien om een vroegere prijsregel: hotels mochten hun kamers bij Booking niet duurder aanbieden dan elders, wat volgens hen de concurrentie verstoorde. Het Europees Hof van Justitie gaf Duitse klagers in 2024 al gelijk en onder de Digital Markets Act zijn zulke clausules inmiddels verboden.
Booking zegt
alleen dat het meewerkt met de rechtbank en gaat inhoudelijk niet in op de aantijgingen. De Stichting Hotel Claim Alliance wil nu ook bestuurders van Booking onder ede laten uitleggen waarom de facturen zijn afgeschermd. De potentiële schade loopt in de vele miljarden, terwijl de juridische strijd zich nog jarenlang kan voortslepen.