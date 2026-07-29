Huiseigenaren willen oplossing voor extra btw auto laden via VvE

AMERSFOORT (ANP) - Eigenaars van elektrische auto's betalen twee keer btw als zij deze opladen via stroom van hun vereniging van eigenaren (VvE). Dit vindt Vereniging Eigen Huis (VEH) niet kunnen en daarom heeft de belangenvereniging staatssecretaris Eelco Eerenberg (Financiën) gevraagd om een oplossing. VEH denkt dan aan een uitzondering of coulanceregeling, omdat bestaande oplossingen "praktisch niet uitvoerbaar" zijn.

Eigenaars van appartementen hebben via hun VvE gezamenlijk stroom voor bijvoorbeeld verlichting, liften en steeds vaker ook laadpalen. Zij betalen hun energieleverancier al btw voor de elektriciteit, maar dit moet ook nog eens via de laadpaalexploitant. Dit kan een automobilist tot 190 euro extra per jaar kosten als diegene alleen maar via de laadpaal van de VvE laadt.

"Dat wringt met het overheidsbeleid, dat juist gericht is op het stimuleren van elektrisch rijden en thuisladen. Bovendien worden appartementseigenaars hierdoor benadeeld ten opzichte van huiseigenaren met een eigen laadpunt", schrijft VEH in een persbericht.

Volgens de belangenbehartiger wordt het probleem ook groter doordat steeds meer mensen van plan zijn elektrisch te gaan rijden. Op basis van eigen navraag zegt VEH dat 60 procent van de eigenaars van appartementen binnen vijf jaar verwacht elektrisch te rijden.