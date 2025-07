IMF positiever over economie: handelsschok valt (voorlopig) mee

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft zijn groeivoorspellingen voor de wereldeconomie verhoogd, omdat de vele Amerikaanse importheffingen tot nu toe niet zo hoog uitpakten als eerder dit jaar werd gevreesd. Ook de raming voor Nederland ziet er weer wat beter uit, na een negatieve bijstelling bij een IMF-onderzoeksmissie naar ons land in mei. Bij de prognose houdt het IMF wel een grote slag om de arm.

In de nieuwe berekeningen is de recente handelsdeal tussen de VS en de EU nog niet verwerkt. Het IMF keek alleen naar tarieven die nu van kracht zijn. President Donald Trump heeft in brieven naar landen ook weer met hogere tarieven gedreigd. Verder zijn er veel landen die nog een deal met de VS proberen te bereiken. Hoe dit precies uitpakt, durft het IMF niet te zeggen.

Voor de wereldeconomie gaat het fonds voorlopig uit van 3 procent groei dit jaar. In april had het IMF zijn voorspelling nog verlaagd naar 2,8 procent. Voor volgend jaar raamt het fonds de mondiale groei nu op 3,1 procent, tegen de verwachting van 3 procent uit april. Ook de vooruitzichten voor de VS zijn verbeterd. Voor China , waarvoor de tarieven flink zijn verlaagd, gaat de raming zelfs fors omhoog.

Angel eruitgehaald

In Nederland rekent het IMF dit jaar en volgend jaar elk op 1,2 procent groei. Daarmee is de prognose voor beide jaren 0,2 procentpunt somberder dan in april, maar specifiek voor 2025 wel beter dan een IMF-delegatie in mei verklaarde bij een bezoek aan Nederland. Toen werd voor dit jaar maar 1,1 procent groei voorzien en wezen kenners van het IMF zowel op de handelsspanningen als het tegenvallende eerste kwartaal van de Nederlandse economie.

IMF-hoofdeconoom Pierre-Olivier Gourinchas wijst in een toelichting op de ramingen op de eerdere opschorting van hogere tarieven door Trump. Daarmee haalde hij snel na zijn Liberation Day alweer de angel uit de handelsoorlog. "Dit, samen met een afname van de handelsspanningen met China in mei, heeft het effectieve Amerikaanse tariefpercentage verlaagd van 24 procent naar ongeveer 17 procent."

Afwachten

Gourinchas waarschuwt dat de handelsschok nu weliswaar minder ernstig lijkt dan gevreesd, maar nog steeds aanzienlijk is. En het zou zomaar kunnen dat de schade straks toch nog groter uitpakt. "Tarieven zouden weleens veel hoger kunnen uitvallen zodra de 'pauze' op 1 augustus afloopt of als bestaande deals uit elkaar vallen. Als dit zou gebeuren, suggereren de modellen dat de wereldwijde groei in 2026 0,3 procent lager zou uitvallen."