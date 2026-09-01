Inflatie eurozone stijgt tot 3,3 procent door hogere energieprijs

LUXEMBURG (ANP) - De inflatie in de eurozone is in augustus gestegen naar 3,3 procent op jaarbasis door een grotere stijging van de energieprijzen. Dat meldt het Europees statistiekbureau Eurostat op basis van een voorlopige raming.

In juli stegen de consumentenprijzen in het eurogebied nog met 2,9 procent, na een stijging van 2,8 procent in juni. In februari, voor de Iranoorlog, bedroeg de inflatie slechts 1,9 procent. Door de oorlog in het Midden-Oosten, die eind februari begon, zijn de olie- en gasprijzen sterk gestegen en die hogere energieprijzen stuwen de inflatie.

Energie werd in augustus ruim 14 procent duurder, na een prijsstijging van meer dan 10 procent in juli. Diensten werden 3 procent duurder, na een prijsstijging van 3,3 procent een maand eerder. De prijsstijging van voeding, alcohol en tabak was met 1,2 procent even groot als in juli.