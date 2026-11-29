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Stel: je trein vertrekt vijf minuten later dan gepland. Net genoeg om je aansluiting te missen, waarna je op de volgende trein moet wachten. Krijg je dan geld terug? Niet vanwege die vijf minuten op zichzelf. Bij een gewone binnenlandse NS-reis draait het om hoeveel later je op je eindbestemming aankomt dan volgens de dienstregeling was gepland.

De hoofdregel: voor Geld terug bij vertraging moet de aankomst op je bestemming minstens 30 minuten later zijn. Mis je door de eerste trein een aansluiting, dan kan die vertraging bij aankomst dus wel over de grens gaan. Een gemiste overstap is niet automatisch voldoende: de aansluiting moet passen binnen de optimale reisroute die voor je reis gold. Een route die je zelf als extra via-route invoert, geldt volgens de voorwaarden niet als zo’n optimale route.

Kijk naar je eindstation, niet alleen naar de overstap

NS beoordeelt de geregistreerde aankomst- en vertrektijden van de treinen op die route. De vijf minuten zijn dus het begin van het verhaal; de vertraging op je eindbestemming is bepalend. Is er bij aankomst minder dan een halfuur vertraging, dan haal je de gewone drempel niet. Voor de Intercity direct geldt een aparte regeling met een lagere vertragingsdrempel.

Ook de omstandigheden tellen mee. Je moet een geldig vervoerbewijs hebben en de vertraging moet op het NS-traject zijn ontstaan. Is een andere vervoerder de oorzaak, dan vraag je daar vergoeding aan. Een vooraf aangekondigde langere reistijd en bepaalde gevallen van overmacht kunnen eveneens betekenen dat NS niets uitkeert.

Wat kun je terugkrijgen en hoe vraag je het aan?

De hoogte hangt af van je vervoerbewijs en de vertraging. Pak de reisgegevens erbij en kijk in de vergoedingentabel bij het vervoerbewijs dat je werkelijk hebt gebruikt. Een los kaartje is niet hetzelfde als een abonnement. Blijft de berekende vergoeding onder het minimumbedrag, dan keert NS niets uit.

Dien je verzoek binnen drie maanden na je reis in. Met een OV-chipkaart of OV-pas en een Mijn NS-account kun je de reis in je reishistorie opzoeken. Voor betaalpas, e-ticket en andere vervoerbewijzen verschilt de aanvraagroute; NS biedt daarvoor onder meer een online formulier. Bewaar daarom je reisgegevens en controleer de aankomsttijd op je geplande bestemming voordat je de aanvraag invult.

Snelle check voor je aanvraag

Noteer je geplande en werkelijke aankomsttijd, je reisroute en het gebruikte vervoerbewijs. Controleer of de aansluiting op de optimale NS-route stond en of je aankomstvertraging minstens 30 minuten was. Een aanvraag moet binnen drie maanden binnen zijn.

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