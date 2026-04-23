Je streamingdiensten kosten veel meer dan je dnekt. Wat je daaraan kunt doen

Weet jij nog wat je vorig jaar voor Netflix betaalde? Vermoedelijk niet — en dat is precies de bedoeling. Terwijl je rustig doorstreamt, hebben Netflix , Disney+, HBO Max, Spotify én SkyShowtime in de afgelopen twaalf maanden allemaal hun tarieven verhoogd. Soms één euro, soms drie. Stiekem. Of, zoals ze het zelf noemen: "geïndexeerd".

Het resultaat: een gemiddeld Nederlands huishouden met drie tot vier streamingdiensten betaalt inmiddels tussen de €45 en €70 per maand. Dat is meer dan een compleet kabelabonnement kostte in 2015 — en we hebben het dan nog niet eens over de advertenties waar we ons ooit juist van probeerden te bevrijden.

De stille prijsverhoging: wat betaal je nu écht?

Laten we beginnen met de harde cijfers. Dit betalen Nederlandse abonnees per april 2026:

Dienst Met reclame Standaard (geen reclame) Premium (4K) Netflix — €15,99 €20,99 Disney+ €6,99 €10,99 €15,99 HBO Max €6,99 €11,99 €16,99 SkyShowtime €6,99 €9,99 €13,99 Videoland €5,99 €8,99 €11,99 Spotify Premium — €12,99 —

Klinkt overzichtelijk? Wacht maar. Want het echte probleem zit niet in die tarieven, maar in de vier valkuilen eronder.

Verborgen kost #1: het 'reclamevrij' premium-abonnement dat je niet nodig hebt

Streamingdiensten sturen je subtiel naar het duurste pakket. Op de Netflix-pagina is het goedkopere Standaard-pakket grijs gemaakt; Premium staat met een gouden randje in beeld. Maar heb je 4K eigenlijk nodig?

Op een laptop of tablet merk je amper verschil tussen HD en 4K. Zelfs op een gemiddelde 55-inch tv in een normale woonkamer is het verschil voor veel kijkers nauwelijks zichtbaar. Toch betalen naar schatting zeven op de tien Nederlandse abonnees voor Premium — puur omdat dat als eerste wordt gepresenteerd.

Besparing: downgraden van Netflix Premium naar Standaard scheelt €5 per maand, oftewel €60 per jaar. Doe hetzelfde met Disney+ (€5 besparing) en HBO Max (€5), en je bent zonder kwaliteitsverlies €180 per jaar lichter.

Verborgen kost #2: de 'extra lid'-trap

Password sharing is dood. Netflix begon in 2023, HBO Max en Disney+ volgden in 2024–2025, en inmiddels is het bijna onmogelijk om nog stiekem met je moeder of studerende zoon een account te delen. De dienst controleert je IP-adres, je apparaten en je 'huishouden'.

De oplossing die streamingdiensten bieden? Een "extra lid" toevoegen:

Netflix: €4,99 per maand per extra lid

Disney+: tussen €6,99 en €9,99 per extra lid

HBO Max: circa €7,99 per extra lid

Zo ontstaan samengestelde abonnementen van €25 tot €30 per maand voor wat ooit één gedeelde €11-subscription was. Voor gezinnen met studerende kinderen of ouders op een andere locatie loopt de schade snel op tot €180 tot €360 per jaar extra.

Verborgen kost #3: het advertentie-versie die stiekem duurder uitvalt

Streamingdiensten presenteren hun reclame-tiers als vriendelijk cadeau: "vanaf €5,99 al bij ons aan boord". Wat ze er niet bij vertellen:

De reclame-tier bevat vaak een lagere beeldkwaliteit (720p in plaats van 1080p). Je kunt niet downloaden voor offline kijken. Sommige titels zijn niet beschikbaar op de advertentievariant (bepaalde films en series worden geblokkeerd vanwege rechtenkwesties). Bij een gemiddelde kijktijd van 2 uur per dag krijg je zo'n 300 uur reclame per jaar voorgeschoteld.

Tip: als je tóch voor het reclame-tier kiest, zet dan een adblocker op je tv (bijvoorbeeld via een Pi-hole in je thuisnetwerk). Dat filtert een flink deel van de commerciële onderbrekingen weg. Binnen de wet, binnen je eigen huishouden, en volstrekt legaal.

Verborgen kost #4: de stille jaarlijkse verhoging

Voor een huishouden met Netflix Premium, Disney+ Standaard, HBO Max Standaard en Spotify Family betekent dat ruwweg:

2024: €540 per jaar

2025: €612 per jaar

2026: €684 per jaar

In twee jaar tijd is dat €144 extra, zonder dat je iets extra's krijgt. Dezelfde series, dezelfde liedjes, hogere rekening.

Wat zeggen de wetten? Je rechten als consument

Hier wordt het interessant, en hier hebben Nederlandse consumenten een fors voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld Amerikanen: de Wet van Dam.

Een stilzwijgend verlengd abonnement op elk moment opzeggen, ook als de algemene voorwaarden anders beweren.

Bij een opzegtermijn van maximaal één maand.

Via hetzelfde kanaal waarmee je je abonnement afsloot (online afgesloten = online opzegbaar — géén telefonisch retentiegesprek verplicht).

Belangrijk detail: vooruitbetaalde jaarabonnementen moeten bij tussentijdse opzegging naar rato worden terugbetaald.

Kort gezegd: ga je morgen op vakantie en wil je Netflix pauzeren? Dat mág gewoon. De streamingdienst die je vertelt dat je "nog negen maanden vastzit aan je jaarabonnement" houdt zich niet aan de wet.

Zes concrete besparingstips voor 2026

1. Abonnementen rouleren (service hopping)

De meeste mensen kijken één serie per streamingdienst tegelijk. Abonneer je per maand: bijvoorbeeld in maart Disney+ voor de nieuwe Mandalorian-film, in april HBO Max voor het volgende House of the Dragon-seizoen, in mei niets. Via sites als JustWatch zie je meteen waar welke serie beschikbaar is.

Jaarlijkse besparing: €120 tot €300.

2. Doe een jaarlijkse abonnementsaudit

Vraag bij elk abonnement: "Heb ik dit de afgelopen drie maanden daadwerkelijk gebruikt?" Zo niet: opzeggen. De Wet van Dam staat aan jouw kant.

3. Profiteer van gezinsopties die je écht mag gebruiken

Spotify Family (€21,99 voor zes accounts) is nog altijd de goedkoopste muziekoptie als je met je huisgenoten deelt: €3,66 per persoon. Let wel op: Spotify controleert of alle accounts op hetzelfde adres zijn geregistreerd.

Ook Apple One (muziek, opslag en Apple TV+) is aantrekkelijk als je al in het Apple-ecosysteem zit.

4. Bundels vergelijken — maar pas op voor lock-in

Disney+, Hulu en HBO Max bieden in de VS een bundel aan. In Nederland experimenteren KPN en Ziggo met vergelijkbare pakketten via hun internetabonnement. Reken uit of het echt voordeliger is dan twee losse abonnementen — en check of je na een opzegging van je internetprovider de streamingdienst kwijtraakt.

5. Gebruik studentenkortingen en actieperiodes

Spotify Student kost €6,99 per maand in plaats van €12,99. Heb je een student in huis? Dan is dat elk jaar €72 besparing. Ook Apple TV+, Max en YouTube Premium bieden fors gereduceerde tarieven voor studenten.

6. Overweeg de publieke omroep

NPO Start Plus, KIJK Premium en RTL+ zijn samen goedkoper dan één Netflix-abonnement en bieden flink wat Nederlandstalig content. Voor wie vooral thuis in de Nederlandse programmering zit, is dit een onderschat alternatief.

Conclusie: het échte kostenplaatje