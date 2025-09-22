Koopwoningen in augustus alweer 8 procent duurder dan jaar eerder

De prijzen van bestaande koopwoningen zijn in augustus gemiddeld 7,9 procent gestegen, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. De stijging van de huizenprijzen zwakt al een tijdje af. Een koopwoning kostte vorige maand gemiddeld 486.190 euro.

Ten opzichte van juli werden koopwoningen gemiddeld 0,5 procent duurder. De huizenprijzen bereikten in juli 2022 een piek. Daarna sloeg de trend om en daalden de prijzen enige tijd. Maar sinds juni 2023 is de trend volgens het CBS weer stijgend. Inmiddels liggen de huizenprijzen 14 procent hoger dan de piek van drie jaar geleden.

Dat huizen duurder worden, is vooral te danken aan het nog altijd krappe huizenaanbod, maar ook andere factoren als de stand van de hypotheekrente en de stevige stijging van de lonen spelen een rol. Het Kadaster meldde eerder deze maand al dat het aantal Nederlandse hypotheken over de eerste helft van dit jaar flink is toegenomen, evenals het gemiddelde hypotheekbedrag voor de aankoop van een woning.

Het CBS en het Kadaster constateren verder dat in augustus opnieuw meer woningen van eigenaar wisselden. In totaal werden 19.459 woningen verkocht, bijna 9 procent meer dan een jaar eerder. In de eerste acht maanden van 2025 zijn al 149.534 woningen verkocht, een stijging van 16 procent ten opzichte van de eerste acht maanden van vorig jaar.