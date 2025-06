Lagarde over renteverlagingen: "We naderen het einde"

De renteverlagingen van de Europese Centrale Bank (ECB) zijn bijna voorbij. Dat zei ECB -beleidsmaker Boris Vujcic zaterdag. "Ik ben het ermee eens dat we er bijna zijn", aldus de gouverneur van de Kroatische centrale bank. ECB-president Christine Lagarde hintte er ook al op dat de centrale bank bijna klaar is met een cyclus van renteverlagingen.

Als de prognoses van juni uitkomen is dit de "juiste kwalificatie" van het monetaire beleid, aldus Vujcic. Donderdag verlaagde de ECB de rente in de eurozone weer om de kwakkelende economie te stimuleren. "We naderen het einde", zei Lagarde daarna. Het belangrijkste rentetarief ging met een kwart procentpunt omlaag, naar 2 procent. Het was de achtste renteverlaging door de centrale bank in Frankfurt sinds juni vorig jaar.