Met vroegpensioen naar Spanje? Vanaf 1 november regel je je zorgverzekering waarschijnlijk zelf

Wie droomt van een vroeg pensioen aan de Costa Blanca, heeft nog ruim drie weken. Vertrek je later, dan valt de Nederlandse zorgroute via het CAK naar verwachting weg. Tot je AOW-leeftijd regel je je zorgverzekering dan zelf.

Wat er verandert

Wie met vroegpensioen naar een ander EU-land verhuisde, kon tot nu toe via het CAK verzekerd zijn. Nederland betaalde dan de zorg in het woonland, tegen een maandelijkse bijdrage.

Die deur gaat dicht. In de EU, de EER en Zwitserland geven straks nog maar vijf wettelijke uitkeringen recht op een CAK-zorgverzekering: AOW, Anw van de SVB, WAO, WIA en Wajong.

Buiten de boot vallen onder meer:

vroegpensioen, flexibel pensioen en keuzepensioen

overbruggingsuitkering (OBR) en RVU-uitkering

wachtgeld en WW+ voor militairen en ambtenaren

militair pensioen en spoorwegpensioen

Waarom 1 november nog onzeker is

De EU-landen stelden de herziene regels op 28 september definitief vast. De wijziging gaat in op de eerste dag van de maand na publicatie in het Europese Publicatieblad. Verschijnt die publicatie in oktober, dan wordt dat 1 november. Schuift de publicatie op, dan schuift de datum mee.

Voor wie verandert er niets

Wie al via het CAK verzekerd is op basis van een vroegpensioen, houdt dat recht. Ook wie AOW krijgt, merkt niets.

Opvallend: buiten de EU blijft de oude route in een aantal verdragslanden bestaan. Wie met vroegpensioen naar het Verenigd Koninkrijk, Turkije, Marokko, Servië, Montenegro, Bosnië-Herzegovina, Noord-Macedonië, Kaapverdië of Tunesië verhuist, houdt recht op een CAK-zorgverzekering.

Het verschil zit niet alleen in waar je naartoe gaat, maar vooral in wanneer je gaat.

Zo bereken je je zorggat

De AOW-leeftijd is 67 jaar in 2027 en 67 jaar en 3 maanden van 2028 tot en met 2031. Stop je in 2027 op je 63ste, dan bereik je pas in 2031 de AOW-leeftijd. Dat is ruim vier jaar waarin je zelf voor je zorgverzekering zorgt.

Spanje: betaalbaar, met kleine lettertjes

Spanje heeft een publieke regeling voor wie nergens anders verzekerd is: het convenio especial. Dat kost 60 euro per maand onder de 65 en 157 euro vanaf 65.

Er gelden wel voorwaarden. Je moet ingeschreven staan in een Spaanse gemeente en mag geen andere publieke dekking hebben. Ook moet je aantonen dat je direct voor je aanvraag een jaar onafgebroken in Spanje of een ander EU-, EER-land, Zwitserland of het VK woonde. Vraag vooraf na in de regio waar je gaat wonen hoe je dat bewijst. Houd er rekening mee dat je de eerste periode misschien particulier moet overbruggen.

Vroeg stoppen blijft mogelijk, maar het zorggat tot de AOW komt voor eigen rekening.

Wat je nu kunt doen

Check of je partner via het CAK verzekerd is. Meeverzekeren kan soms, in sommige landen alleen als je getrouwd bent.

Vraag in je nieuwe woonland na of je onder het publieke zorgstelsel valt.

Vraag offertes op voor een particuliere polis en lees de voorwaarden voor bestaande aandoeningen.

Geef je vertrek door aan je Nederlandse zorgverzekeraar: bij emigratie stopt de basisverzekering meestal.

Meld je opnieuw aan bij het CAK zodra je AOW ingaat.

Wie valt onder de nieuwe regel? Alleen wie aan alle drie de voorwaarden voldoet: je bent nog geen CAK-klant, je emigreert of gaat met vroegpensioen op of na de ingangsdatum, en je woont in of verhuist naar een EU- of EER-land of Zwitserland.

Zit je al bijna in het vliegtuig? Stem de definitieve ingangsdatum en je eigen situatie dan vooraf af met het CAK. Een verhuizing die een paar weken te laat valt, kan jaren aan zorgkosten schelen.

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