Miljoenen Nederlanders laten gratis geld liggen: donaties aan goede doelen vaak belastingaftrekbaar

Een tientje voor de voedselbank, een kerstgift aan KWF of een maandelijkse bijdrage aan de dierenopvang – het is typisch Nederlands. Maar wie doneert, vergeet vaak iets anders: de Belastingdienst. Want met een beetje slim plannen kun je flink besparen. En toch laat het overgrote deel van de Nederlanders dat geld aan zich voorbijgaan.

In 2022 gaf maar liefst 76 procent van de Nederlandse huishoudens geld aan een goed doel. Gemiddeld ging het om 352 euro per huishouden, blijkt uit het rapport Geven in Nederland 2024 van de Vrije Universiteit Amsterdam. Toch doet slechts 10 tot 20 procent van de donateurs aangifte om belastingvoordeel te krijgen, meldt SEO Economisch Onderzoek. Anders gezegd: 80 tot 90 procent laat gratis geld liggen.

Volgens het onderzoek komt dat vooral door onwetendheid. Mensen denken dat hun gift te klein is, of weten niet dat je donaties kunt aftrekken van de belasting

Wanneer krijg je geld terug?

Het belastingvoordeel hangt af van hoe je doneert. Bij eenmalige giften – zoals een collecte of losse overboeking – geldt een drempel: alleen als je meer dan 1 procent van je bruto inkomen hebt gegeven, mag je het aftrekken. Verdien je 40.000 euro? Dan moet je dus meer dan 400 euro schenken voordat je iets terugkrijgt.

Maar bij periodieke giften werkt het anders. “Als je minstens vijf jaar lang een vast bedrag doneert en dat goed vastlegt, mag je het hele bedrag vanaf het eerste jaar aftrekken”, legt de Belastingdienst uit aan Radar. “Er geldt dan geen drempel én geen maximum.”

Zo werkt het

Een periodieke gift leg je vast met een gratis formulier van de Belastingdienst. “Je hoeft dit niet op te sturen, maar moet het wel goed bewaren”, meldt de fiscus. Pas als je aangifte gecontroleerd wordt, moet je het kunnen tonen.

Let wel: je moet doneren aan een erkende ANBI – dat controleer je op anbi.nl – en alles moet via de bank gaan. Contant geven telt sinds enkele jaren niet meer mee.

Wat levert dat op? Stel, je doneert 15 euro per maand – 180 euro per jaar. Bij een belastingtarief van 37 procent krijg je ruim 65 euro terug. Niet enorm, maar toch een leuke plus. “Geld dat anders bij de Belastingdienst zou blijven hangen, eindigt weer in de portemonnee van de gever.”

Nieuwe regels in aantocht

Vanaf 2025 verandert er iets: bedrijven mogen geen belastingaftrek meer krijgen op donaties; dit om misbruik te voorkomen. Maar voor particulieren wordt de grens verhoogd naar 1,5 miljoen euro per huishouden. Voor de meeste mensen verandert er dus weinig.

Intussen onderzoekt de overheid een eenvoudiger systeem, zoals in het Verenigd Koninkrijk. Daar ontvangt het goede doel automatisch een bonus van 25 procent bij elke donatie. De gever hoeft dan niets te regelen.