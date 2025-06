AI-sexbots veroveren het internet: beroemdheden verdienen grof geld met digitale alter ego’s op nieuw platform

Wat ooit begon met illegaal knip-en-plakwerk en deepfakevideo’s is nu uitgegroeid tot een razendsnel groeiende industrie: beroemdheden creëren hun eigen AI-tweeling en zetten die in om geld te verdienen op seksplatforms. Het nieuwe platform OhChat speelt daarin een hoofdrol en groeit razendsnel.

OhChat is pas acht maanden oud, maar trekt nu al duizenden gebruikers. Het platform biedt intieme interacties met AI-modellen die zijn gebaseerd op bestaande personen. Denk bijvoorbeeld aan glamourmodel Katie Price, die in juni haar digitale versie ‘Jordan’ lanceerde. Ook Carmen Electra heeft inmiddels haar eigen AI-avatar.

OnlyFans in AI-tijdperk

Het resultaat is een fris en fruitige 2D-versie van de Britse reality-star, die 24 uur per dag aan staat. “Menselijker kun je het niet krijgen. Het is alsof je jaren geleden naar me kijkt”, vertelt Price aan CNN. “Het is mijn stem, het is letterlijk ik.”

Gebruikers kunnen met deze avatars chatten, spraakberichten ontvangen, erotische afbeeldingen bekijken en zelfs rollenspellen spelen. En Katie zelf hoeft er na de opnames niets meer aan te doen.

Hoe werkt het?

Volgens CEO Nic Young is er maar een half uurtje gesprek nodig en een set van dertig foto's om een levensechte AI-versie te bouwen. De technologie wordt aangedreven door krachtige taalmodellen van Meta. “OhChat is een liefdesbaby van OnlyFans en OpenAI”, aldus Young.

De abonnementen variëren van 4,99 tot 29,99 dollar per maand, afhankelijk van hoe intiem de interactie mag zijn. De AI-supermodellen bepalen zelf hoever ze gaan, van onschuldige gesprekken tot expliciete content. Creators krijgen maar liefst 80 procent van de opbrengst. Sommigen verdienen al duizenden dollars per maand.

Algoritmisch theater

OhChat telt inmiddels meer dan 200.000 gebruikers, voornamelijk in de VS. Daarmee is het platform nog geen directe concurrent voor techreus OnlyFans, dat in 2023 ruim 300 miljoen gebruikers had, maar het tempo van de groei is opvallend.

Toch is niet iedereen enthousiast. Professor Sandra Wachter (Universiteit van Oxford) waarschuwt voor emotionele afhankelijkheid. “Is het wel gezond om zulke ‘relaties’ tussen mens en machine te verkopen?” Professor Toby Walsh noemt het ‘algoritmisch theater’: het lijkt echt, maar dat is het niet.