Mobiel dataverbruik bereikt na forse stijging weer nieuw record

DEN HAAG (ANP) - Nederlanders hebben in het tweede kwartaal meer mobiele data verbruikt dan ooit, en ook veel meer dan bij de vorige recordstand drie maanden eerder. Het ging volgens de Telecommonitor van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om een stijging van ruim 16 procent. De toezichthouder deed geen onderzoek naar de oorzaak, maar denkt dat het deels kan komen door het Klik&Klaar-internet van Odido.

Met dit product kunnen klanten van de provider sinds ongeveer een jaar thuis gebruikmaken van 5G-internet, zonder daarvoor een kabel nodig te hebben. Dat verbruik komt daardoor voor rekening van de categorie mobiele data in plaats van vast internet.

Het mobiele dataverbruik kwam in het tweede kwartaal uit op 719 miljoen gigabyte. In het tweede kwartaal van 2023 was er voor het laatst een grotere procentuele stijging, van ruim 20 procent. In het eerste kwartaal van dit jaar was er nog een groei van 7 procent, tot een nieuwe recordstand van 619 miljoen gigabyte.

Verder is er een opvallende stijging van het aantal gebruikers van onafhankelijke mobiele providers, die niet beschikken over een eigen netwerkinfrastructuur. Voorbeelden hiervan zijn 50+, Lyca en Lebara. Met een toename van 4,9 miljoen naar 5,4 miljoen simkaarten steeg hun marktaandeel van 15 tot 20 procent in het eerste kwartaal naar 20 tot 25 procent in het tweede kwartaal.