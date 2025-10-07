Wereldhandel zakt naar zeer laag niveau: 'Lastig ondernemersklimaat'

De groei van de wereldhandel in goederen en diensten daalt komend jaar van +2% in 2025 tot slechts +0,6% in 2026. Dit is een zeer laag niveau. Exporterende landen vangen voorlopig de grootste klappen op, maar ook Amerikaanse consumenten zullen de hogere prijzen voelen. Dit blijkt uit de Economic Outlook 2025-2027 van Allianz Trade. De verbetering van een aantal doorslaggevende economische parameters (zoals GDP-groei en verlaging inflatie) is met een jaar uitgesteld naar 2027.

Johan Geeroms, Director Risk Underwriting Benelux van Allianz Trade: “Sinds de jaren tachtig lag de gemiddelde jaarlijkse volumegroei van de wereldhandel meestal tussen +3% en +6%, en soms met hogere pieken. Een groei van +0,6% is bijna stilstand. De enige momenten waarop de groei de afgelopen decennia zo laag of negatief was, was tijdens de dotcom-crisis in 2001, de financiële crisis in 2008-2009 en tijdens de corona-periode in 2020. De huidige dip heeft natuurlijk alles te maken met de geopolitieke spanningen, de tarievenoorlog en de verschuiving van handelsketens."

Hardnekkige stagflatie

Volgens de Outlook van Allianz Trade gaat Europa een periode van ‘stagflatie light’ tegemoet. Geeroms: “We denken dat het bbp in Europa met slechts 0,9% zal groeien in 2026. In Duitsland zal van groei nauwelijks sprake zijn. Tegelijkertijd denken we dat de inflatie boven de ECB-doelstelling blijft. Dan spreek je over stagflatie. Prijzen blijven stijgen, terwijl de groei achterblijft.”

De huidige onzekere tijd zet volgens Geeroms een rem op de bestedingen en ook bedrijven stellen investeringen uit. “Het is een lastig ondernemersklimaat. Naast de heersende onzekerheid krijgen vooral MKB-bedrijven te maken met hogere financieringskosten en moeilijke toegang tot bankleningen. Mede hierdoor zien we faillissementen oplopen. Voor 2025 gaan we uit van een wereldwijde stijging van +6%.”

Defensie-investeringen

Positief nieuws is volgens Geeroms het Europese plan van €800 miljard aan extra defensie-investeringen. “Dat kan de economie zeker stimuleren. We denken dat de groei-impuls kan oplopen tot +0,3 à +0,5 procentpunt extra bbp-groei per jaar in de komende jaren. Maar dan moeten de investeringen wel goed gecoördineerd worden uitgevoerd. Als landen hun plannen gefragmenteerd uitvoeren of als de Europese industrie de vraag niet aankan en veel aankopen in het buitenland terechtkomen, dan valt de groeibijdrage fors lager uit. Daar komt bij dat de financiering van de investeringen extra druk op de overheidsfinanciën legt.”

VS

Allianz Trade voorziet dat de Amerikaanse economie vertraagt tot +1,6% in 2026. Geeroms: “Een recessie zal het niet worden, maar het tarievenbeleid van Trump en ook het strengere immigratiebeleid zorgen voor stevige tegenwind. Aan de andere kant zien we de sterke impuls van AI-gerelateerde investeringen.”

Gemengd beeld in Azië

In Azië toont het economische landschap een duidelijk contrast. De Chinese economie vertraagt, met een verwachte groei die terugvalt naar +4,2% in 2026. Geeroms: “Dit komt door krimp van de export en aanhoudend zwakke binnenlandse vraag. Elders in Azië profiteren landen als Taiwan, Vietnam, Thailand en Indonesië van de Amerikaanse importmaatregelen. Ze winnen marktaandeel in de VS. Onder meer omdat handelsroutes worden omgelegd als gevolg van de Amerikaans-Chinese handelsoorlog.”