Nederlanders geven 1,9 miljard euro uit bij fastfoodketens

DEN BOSCH (ANP) - Nederlanders besteden jaarlijks in totaal 1,9 miljard euro bij de grootste fastfoodketens in Nederland. Per bezoek spenderen Nederlanders gemiddeld 23 euro en het meeste geld wordt uitgegeven bij sushiketens. Dat blijkt uit de Nationale Benchmark Fastfoodketens, een grootschalig onderzoek van marktonderzoeksbureau Multiscope onder bijna 7200 Nederlanders.

Nederlanders geven het meest uit bij SushiPoint (50 euro), gevolgd door Mr. Sushi (49 euro). Spare Rib Express staat op de derde plaats met een gemiddelde besteding van 39 euro, gevolgd door New York Pizza met 27 euro en Domino's Pizza met 24 euro. Bij Smullers (7 euro), The Döner Company (11 euro) en FEBO (12 euro) zijn bezoekers juist het minst kwijt.

De gemiddelde besteding per bezoek is het hoogst onder 35- tot en met 49-jarigen (26 euro). Bezoekers tussen de 18 en 34 jaar besteden gemiddeld 22 euro per bezoek, terwijl 50-plussers gemiddeld het minst uitgeven. Zij spenderen gemiddeld 20 euro.