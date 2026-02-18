ECONOMIE
Peiling: PvdA, GroenLinks en D66 nek-aan-nek in Amsterdam

Politiek
door Redactie
woensdag, 18 februari 2026 om 16:59
ANP-550282813
Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, komt de PvdA in Amsterdam met 17,8 procent van de stemmen als grootste uit de bus, gevolgd door GroenLinks, met 16,2 procent. D66 komt uit op 15,4 procent. De drie partijen zitten dicht bij elkaar. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van O&S, uitgevoerd in opdracht van Het Parool en AT5 in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart. De peiling vond plaats tussen 27 januari en 9 februari.
Gezamenlijk komen PvdA, GroenLinks en D66, die nu samen een coalitie vormen, iets hoger uit dan bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen in 2022. De PvdA blijft stabiel, maar D66 en GroenLinks kunnen volgens de peiling op meer stemmen rekenen dan de vorige keer.

